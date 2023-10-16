2023 PMYO Giriş Sınavı 3. yedek sonuçları açıklandı
Polis Akademisi Başkanlığı 2023 Yılı PMYO Giriş Sınavı 3. yedek aday planlama sonuçları açıklandığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Ekim 2023 14:27, Son Güncelleme : 16 Ekim 2023 14:31
Polis Akademisi Başkanlığının açıklaması şu şekilde:
2023 Yılı PMYO Giriş Sınavı 3. yedek aday planlama sonuçları açıklanmıştır.
2023 - 2024 eğitim - öğretim dönemi için Polis Meslek Yüksekokullarına planlanan adaylardan kayıt yaptırmayan ve istifa eden adayların yerine 50 erkek ve 3 kadın yedek adayın planlaması yapılmıştır.
Bundan sonra yapılacak yedek planlamaları için adayların Başkanlığımız http://www.pa.edu.tr internet sitesini takip etmeleri gerekmektedir.
Adaylara sonuçlar posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup internetteki resmi sayfamız üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.
Tüm adaylara ilanen duyurulur.
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