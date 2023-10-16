Erdoğan, İngiltere Başbakanı Sunak ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ekim 2023 15:44, Son Güncelleme : 16 Ekim 2023 15:45
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, görüşmede, İsrail-Filistin çatışmalarının geldiği nokta, barışın bölgede tesisi için izlenmesi gereken politikalar ve ağır insani krizin çözümüne yönelik acil tedbirler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Gazze'deki insan hakları ihlallerine karşı, başta Batılı ülkeler olmak üzere, uluslararası toplumun etkin çıkışlar yapması gerektiğini, krizi derinleştiren kışkırtıcı adımlar yerine yıllar boyunca Filistin'e verilip tutulmayan sözlerin hatırlanması ve gereğinin yerine getirilmesinin önemli olduğunu söyledi.