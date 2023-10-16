Yeşil Sol Parti kongresinde PKK elebaşının posterini açan şahıs tutuklandı
Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin (Yeşil Sol Parti) 4. Olağan Büyük Kongresi'nde terör örgütü PKK/KCK elebaşının posterini açmaktan gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Ekim 2023 16:11, Son Güncelleme : 16 Ekim 2023 16:12
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde Yeşil Sol Parti 4. Olağan Büyük Kongresi'nde terör örgütü PKK/KCK elebaşının posterini açtıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüphelilerden 1'i savcılık ifadesi sonrası serbest bırakılırken, şüpheli A.Y. tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakim tarafından sorgulanan şüpheli A.Y., "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.