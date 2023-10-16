Halk otobüslerinden ücretsiz yolcu taşıma kararı
Halk otobüslerinden ücretsiz yolcu taşıma kararı
%0.94 Faizli Kredi Fırsatı!
%0.94 Faizli Kredi Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
12. Kalkınma Planı TBMM Başkanlığı'na sunuldu
12. Kalkınma Planı TBMM Başkanlığı'na sunuldu
Ege Bölgesinin en büyük Şehir Hastanesi, hasta kabulüne başladı
Ege Bölgesinin en büyük Şehir Hastanesi, hasta kabulüne başladı
Türk-İş: 20'sinden sonra yeni asgari ücret komisyonu kuracağız
Türk-İş: 20'sinden sonra yeni asgari ücret komisyonu kuracağız
2023 PMYO Giriş Sınavı 3. yedek sonuçları açıklandı
2023 PMYO Giriş Sınavı 3. yedek sonuçları açıklandı
Konya merkezli FETÖ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
Konya merkezli FETÖ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
AK Parti'de genel merkez kurullarının başkanları belli oldu
AK Parti'de genel merkez kurullarının başkanları belli oldu
Bakan Osman Aşkın Bak: Lütfen spordan ayrılmayın
Bakan Osman Aşkın Bak: Lütfen spordan ayrılmayın
A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 yolculuğu
A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 yolculuğu
Türkiye'nin 'uzay milli takımı' vitrine çıkacak
Türkiye'nin 'uzay milli takımı' vitrine çıkacak
Ücretli çalışan sayısı Ağustosta yükseldi
Ücretli çalışan sayısı Ağustosta yükseldi
Tarım Kredi marketlerinde indirim başladı
Tarım Kredi marketlerinde indirim başladı
Bakan Bolat: Tüm sektörler indirim kampanyasına katılsın
Bakan Bolat: Tüm sektörler indirim kampanyasına katılsın
Ekipler kapıyı keserek içeri girdi! Kimya mühendisi evinde ölü bulundu
Ekipler kapıyı keserek içeri girdi! Kimya mühendisi evinde ölü bulundu
'Kara harekatı' haberi, altın, gümüş ve petrolü uçurdu
'Kara harekatı' haberi, altın, gümüş ve petrolü uçurdu
Emekli hekimlere görev çağrısı: Kamusal sağlık hizmeti bitebilir
Emekli hekimlere görev çağrısı: Kamusal sağlık hizmeti bitebilir
Ankara'da otomobil ile dolmuş çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı
Ankara'da otomobil ile dolmuş çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı
Emeklilere 5 bin TL ödemesi Meclis gündemine geliyor
Emeklilere 5 bin TL ödemesi Meclis gündemine geliyor
Özel halk otobüslerinden ücretsiz yolcu kararı
Özel halk otobüslerinden ücretsiz yolcu kararı
Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı şubat ayında hizmete açılacak
Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı şubat ayında hizmete açılacak
ÖSYM'nin düzenlendiği 4 farklı sınav sona erdi
ÖSYM'nin düzenlendiği 4 farklı sınav sona erdi
Yeşil Sol Parti tüzük değişikliğiyle parti ismini değiştirdi
Yeşil Sol Parti tüzük değişikliğiyle parti ismini değiştirdi
'A. Bora Kaplan' operasyonunda tanıklara saldırı düzenleyen 2 kişi yakalandı
'A. Bora Kaplan' operasyonunda tanıklara saldırı düzenleyen 2 kişi yakalandı
Üçlü Danışma Kurulu 20 Ekim'de toplanacak
Üçlü Danışma Kurulu 20 Ekim'de toplanacak
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM Başkanvekili Bozdağ: Türkiye'yi bu 'yamayasadan' kurtaralım
TBMM Başkanvekili Bozdağ: Türkiye'yi bu 'yamayasadan' kurtaralım
Sivas'ta yolcu otobüsü kazasında ölü sayısı 7'ye yükseldi
Sivas'ta yolcu otobüsü kazasında ölü sayısı 7'ye yükseldi
Otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada ölü sayısı 5'e yükseldi
Otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada ölü sayısı 5'e yükseldi
Piyasalarda 'arzımevut' korkusu
Piyasalarda 'arzımevut' korkusu
Ana sayfaHaberler Sağlık

Ege Bölgesinin en büyük Şehir Hastanesi, hasta kabulüne başladı

İzmir ve Ege Bölgesi'nin en büyük sağlık kompleksi İzmir Şehir Hastanesi, bugün itibarıyla hasta kabulüne başladı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Ekim 2023 16:21, Son Güncelleme : 16 Ekim 2023 16:49
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

İleri tıp teknolojilerine ve gelişmiş olanaklara sahip İzmir Şehir Hastanesi'nde vatandaşlar; acil servis, poliklinik, görüntüleme sistemleri ve laboratuvar gibi hizmetlerden bugün itibarıyla yararlanabilecek.

628 bin 015 metrekare kapalı alan ve 2 bin 060 yatak kapasitesine sahip sağlık kompleksi; Genel Hastane, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Kalp Damar ve Kardiyoloji Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Fizik Tedavi Hastanesi, Adli Psikiyatri Hastanesi, Kemik İliği Merkezi, Organ Nakli Merkezi, İnme Merkezi, Uyku Merkezi ve Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi'ni bünyesinde bulunduruyor.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ CİHAZLARLA HİZMET
1024 kesit bilgisayarlı tomografi, 3 Tesla MR, 7 anjiyografi cihazı, 2 LİNAC cihazı, üst düzey radyasyon onkolojisi ve Nükleer Tıp ünitesi gibi yüksek teknoloji cihazlarla hizmet verecek Bayraklı'daki sağlık kompleksinde, 337 poliklinik, 54 ameliyathane, 374 yoğun bakım yatağı, 30 diyaliz yatağının yanında 973 tek kişilik 321 de çift kişilik oda yer alıyor.

Hastanede tıbbi hizmetlerin yanı sıra ulusal ve uluslararası toplantılarda kullanılmak üzere, 480 ve 100 kişiliklerin yanı sıra ayrıca çeşitli kapasitede birçok toplantı odası bulunuyor.

'5 YILDIZLI OTEL AYARINDA OLMUŞ'
Hastaneyi çok beğendiğini kaydeden hasta yakını Nur Mehmet Yıldız, "Hastaneyi çok güzel buldum, tertemiz. 5 yıldızlı otel ayarında olmuş. Gültepe'den buraya arkadaşımın eşini getirdim.

Yol olarak uzak ama hastane çok güzel. İnşallah doktorlar da iyi olur. Yakın oturanlar için çok iyi. Özel aracımızla geldik. Yeni açıldığı için yollar boş. İlerleyen zamanda hastalar akın akın gelirse, trafik de olur. Hastane gayet güzel. Yapanların eline sağlık. Kadın doğum polikliniğine geldik. Bekliyoruz" dedi.

Hasta yakınlarından Gülseren Güneşler de "Geldik, güzel karşıladılar. Yardımcı oldular. Yeni açıldığı için bazı aksaklıklar var. Kızım ameliyat oldu, onu getirdim. Önce Tepecik Hastanesi'ne gittik oradan kendi aracımızla geldik" diye konuştu. (DHA)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber