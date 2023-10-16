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Halk otobüslerinden ücretsiz yolcu taşıma kararı

Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) Genel Başkanı Kurtuluş Kara ve otobüs esnafı, Türkiye genelinde her ayın yalnızca 1'i ile 4'ü arası ücretsiz yolcu taşınacağına yönelik kararı özel halk otobüsleri astı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ekim 2023 16:44, Son Güncelleme : 16 Ekim 2023 16:46
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Halk otobüslerinden ücretsiz yolcu taşıma kararı

Kara, Ankara İlçe Terminali'nde esnafla otobüslere afişleri asmalarının ardından basın açıklaması yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Türkiye genelindeki 24 grubun ücretsiz taşınması için büyükşehirlerde 4 bin 500 lira, büyükşehir olmayan illerde 2 bin 700 veya 3 bin lira gelir desteği aldıklarını anlatan Kara, maliyetlerin artması nedeniyle verilen desteklerin ücretsiz taşıma için yetersiz olduğunu söyledi.

Kara, "Türkiye genelindeki halk otobüslerde dört grup haricindeki ücretsizler 26 gün taşınmayacaklar. O, dört grup şehit ve gazi aileleri, emniyet ve basın mensuplarıdır. Bir de durumu ağır tekerlekli sandalyedeki engelliler ile görme engellileri de taşıma kararı aldık. Bunun haricinde kesinlikle taşıma yapmayacağız." diye konuştu.

- "Biz bu vatandaşlarımızı taşırsak akaryakıt alamayacağız"

Kara, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının verdiği desteğin 2 günlük ücretsiz yolcu taşıma maliyetlerini karşıladığını bildirerek, otobüs esnafının fedakarlık yaparak ücretsiz taşıma hizmetini 2 gün değil, 4 gün vermek istediğini kaydetti.

Otobüslere binmek isteyen ücretsiz yolcuları kamu araçlarına yönlendireceklerini dile getiren Kara, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yasal olarak taşımamız lazım. Biz bu vatandaşlarımızı taşırsak akaryakıt alamayacağız. İlla ki bize bakanlık, emniyet ve belediye tarafından bir yaptırım olacak. Yani araçlar bu sefer de otoparka çekilmeye başlarsa hepsi birden çekilmeye başlanacak. Türkiye genelinde bunu zor görüyorum. Çünkü vatandaşlar mağdur olacak ama cezai işlemler devam edebilir. Her şeyi göze aldık. Yani bu iş artık kaçınılmaz duruma geldi. Bu herhangi bir eylem ya da taşımama durumu değildir.

Kamuoyuna sesleniyorum. Bizi yanlış anlamasınlar. Bugün Ankara'nın tam bilet oranı yüzde 27'ye düşmüş. Geçen yıl tam bilet biniş oranı yüzde 62'imiş. İnanın 6 ay sonra bu yüzde 15'e düşecek. Abonman kartlarımız artıyor. Yani her gün 65 yaşına giren ve engelli olan insanlarımız var. Arkadaşlarımızı, vatandaşlarla 'Almıyoruz, aşağıya inin' şeklinde tartışmaya girmeyin diye uyardık. Bu işi sürdürebilme durumunda değiliz. Böyle devam ederse Türkiye genelinde yılbaşına kadar hizmet veren bir tane özel halk otobüsü kalmaz."

- Duyuru metni

Başkan Kara ile otobüs esnafının araçların camlarına yapıştırdıkları duyuru afişinde şu ifadeler yer verildi:

"Hiçbir özel sektör ücretsiz hizmet yapamaz. Sayın vatandaşlarımızın bilgisine, taşıdığımız ücretsiz biniş gerçekleştiren vatandaşlarımızın alınan birlik kararı doğrultusunda, artan maliyetler (yakıt, parça bakım- tamir, personel vs.) nedeniyle ücretsiz yolcularımızı (bakanlığın ödediği gelir desteğinin karşıladığı), her ayın 1'inci ile 4'üncü günleri arasında taşıyabileceğimizi belirtiriz. Bu duyurumuzu tüm Türkiye genelinde araçlarımıza asacağımızı vatandaşlarımıza ve kamuoyuna bildirdiğimizi, önemle rica ederiz."

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