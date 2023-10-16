DAEŞ davasında karar: Üst düzey yönetici Ebu Zeyd'e 17 yıl hapis
MİT ve emniyetin operasyonuyla Türkiye'de yakalanan terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi "Abu Zeyd" kod adlı terörist Bashar Al Sumaidai, 17 yıl 6 ay hapse çarptırıldı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ekim 2023 17:19, Son Güncelleme : 16 Ekim 2023 17:20
MİT ve emniyetin operasyonuyla Türkiye'de yakalanan terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi "Abu Zeyd" kod adlı terörist Bashar Al Sumaidai, 17 yıl 6 ay hapse çarptırıldı