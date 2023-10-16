Yüzyüzeyken Konuşuruz'un gitaristine şarkıcı sevgilisini darptan soruşturma

Şarkıcı Aybike Çelik, Yüzyüzeyken Konuşuruz ve Eskiz adlı müzik gruplarının gitaristi Can Tunaboylu'nun kendisini darbettiğini iddia etti. Şiddete uğradığını açıklayan Çelik, darp edildiğine dair fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. 3 Ağustos Perşembe gecesi erkek arkadaşı Can Tunaboylu tarafından darbedildiğini söyleyen Çelik, "13 gün boyunca kırık kol, gözüm mor bir şekilde duygusal manipülasyon ile evde tutuldum. Dışarı tek çıkabildiğim gün şahsın konseriydi" derken, darp raporu almaması için hastaneye götürülmediğini söyledi.

"HERKESTEN TEKRAR ÖZÜR DİLİYORUM"



Aybike Çelik'in iddiaları sosyal medyada geniş yer bulmasının ardından açıklama yapan Can Tunaboylu, "Değerli dinleyici ve takipçilerim, böyle bir olayla gündeme geldiğim için gerçekten üzgünüm. Maalesef gerçeğe aykırı pek çok beyan içeren bu açıklama karşısında konu karşılıklı olarak çok daha önce yargıya taşınmış olduğundan, soruşturmanın gizliliğine zarar vermemek ve değerini bugün çok iyi anladığım masumiyet karinesini zedelememek adına şimdilik sessizliğimi mazur görün. Fakat yargı süreci neticelendiğinde gerçeklerin anlatılanlardan çok farklı olduğunun tüm delillerle ortaya çıkacağını belirtmekle yetiniyor, iftiranın da bir suç olduğunu saygıyla hatırlatmak istiyorum. Şiddet mağduru kadınların haklı mücadelesini suistimal eden bir vakanın öznelerinden biri olduğum için büyük üzüntü duyuyorum. Son olarak, yargı süreci yargı süreci sonuçlanıp hakkımdaki iddialar neticeleninceye dek grup arkadaşlarıma ve bizlerle çalışan çok kıymetli ekibe zarar vermemek adına bir süre dinlenmek üzere karar aldığımı bilginize sunarım. Toplumsal refleksimizi saygıyla karşılıyor, bu şekilde gündemi meşgul ettiğim için herkesten tekrar özür diliyorum" dedi.

SORUŞTURMA 9 EKİM'DE BAŞLATILDI

Aybike Çelik'in şikayeti sonrasından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 9 Ekim'de "Basit yaralama" ve "Hakaret" suçlarından soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı. Soruşturmada Adli Tıp Kurumu'ndan rapor bekleniyor.

NE OLMUŞTU?



Şarkıcı Aybike Çelik, Yüzyüzeyken Konuşuruz ve Eskiz adlı müzik gruplarının gitaristi Can Tunaboylu'nun beraber oldukları dönemde kendisine şiddet uyguladığını iddia etti.

Çelik, sosyal medya hesabından morarmış gözünün ve kırılan kolunun fotoğrafını paylaştı.

Can Tunaboylu da iddialar sonrası açıklama yaptı.

"BENİ EVDE HAPSETTİ" İDDİASI



Aybike Çelik, "Arkadaşlar, 3 Ağustos gecesi eski erkek arkadaşım olan şahıs tarafından ağır şekilde darp edildim. 13 gün boyunca kırık kol, gözüm mor bir şekilde duygusal manipülasyon ile evde tutuldum" diye yazdı.

Çelik ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Dışarı tek çıkabildiğim gün şahsın konseriydi, konser günü grup arkadaşlarına ve menajerlerine gözümü gösterdim. Şahıs sahnedeyken diğer müzisyen arkadaşlara suratımdaki makyajı silerek anlatmak istedim; ama 'burada istenmiyorsun' diye üzerime gelindiği için uğradığım şiddeti ve incittiğimi sandığım kolumu (aslında kırık olan) ve gözümün morluğunu anlatamadım, gösteremedim. Yaşadığım şok ve Stockholm Sendromu nedeniyle yine şahsa sığınmak durumunda kaldım."

Bu iddialar üzerine açıklama yapan Can Tunaboylu ise şu ifadeleri kullandı:

"Değerli dinleyici ve takipçilerim, böyle bir olayla gündeme geldiğim için gerçekten üzgünüm. Maalesef gerçeğe aykırı pek çok beyan içeren bu açıklama karşısında konu karşılıklı olarak çok daha önce yargıya taşınmış olduğundan, soruşturmanın gizliliğine zarar vermemek ve değerini bugün çok iyi anladığım masumiyet karinesini zedelememek adına şimdilik sessizliğimi mazur görün.

Fakat yargı süreci neticelendiğinde gerçeklerin anlatılanlardan çok farklı olduğunun tüm delillerle ortaya çıkacağını belirtmekle yetiniyor, iftiranın da bir suç olduğunu saygıyla hatırlatmak istiyorum.

Şiddet mağduru kadınların haklı mücadelesini suistimal eden bir vakanın öznelerinden biri olduğum için büyük üzüntü duyuyorum. Son olarak, yargı süreci yargı süreci sonuçlanıp hakkımdaki iddialar neticeleninceye dek grup arkadaşlarıma ve bizlerle çalışan çok kıymetli ekibe zarar vermemek adına bir süre dinlenmek üzere karar aldığımı bilginize sunarım. Toplumsal refleksimizi saygıyla karşılıyor, bu şekilde gündemi meşgul ettiğim için herkesten tekrar özür diliyorum."

Aybike Çelik, Can Tunaboylu'nun bu açıklaması üzerine bir mesaj daha yayımladı:

"Şahıs ile bütün kişisel yazışmalarımı ve kabul ettiği bütün suçlarını kamuoyu bile paylaşabilirim hukuk önünde. Sadece ekran görüntüleri değil, bütün yazışmalarımız. Tüm konuşmalar yargı önünde incelenebilir. Arkadaşlar negatif yorumları önemsemiyorum. Ben ne yaşadığımı biliyorum ve bunların hepsinin kanıtı elimde var. Failin ne yazdığı beni ilgilendirmiyor."

Öte yandan aynı grubun solisti Kaan Boşnak'ın eşi Başak Ceylan Torun da geçtiğimiz yıl, Boşnak'ın kendisini dövdüğünü iddia etmişti.

Torun, "Evlendiğim günden beri şiddet ve aldatılma çarkında döndüm durdum. Dövüldüm, hamileyken bile dövüldüm, tehdit edildim, aşağılandım. Kaan, 25 günlük bebeğimle beni terk etti" diye bir açıklama yapmıştı.