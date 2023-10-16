AB, Mısır üzerinden Gazze Şeridi'ne insani hava koridoru açacak
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin (AB) Mısır üzerinden Gazze Şeridi'ne insani hava koridoru açacağını ve ilk uçuşların bu hafta yapılmasının beklendiğini duyurdu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Ekim 2023 20:40, Son Güncelleme : 16 Ekim 2023 21:57
- Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin (AB) Mısır üzerinden Gazze Şeridi'ne insani hava koridoru açacağını ve ilk uçuşların bu hafta yapılmasının beklendiğini duyurdu.