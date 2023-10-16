AB, Mısır üzerinden Gazze Şeridi'ne insani hava koridoru açacak

- Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin (AB) Mısır üzerinden Gazze Şeridi'ne insani hava koridoru açacağını ve ilk uçuşların bu hafta yapılmasının beklendiğini duyurdu.

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