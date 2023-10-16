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Bakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Filistin'deki son gelişmeler hakkında telefonda konuştu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ekim 2023 20:55, Son Güncelleme : 16 Ekim 2023 20:56
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Bakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile telefonda görüştü

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Fidan'ın Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Görüşmede, Filistin'deki son gelişmelerin ve sivillerin serbest bırakılması imkanlarının ele alındığı kaydedildi.

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