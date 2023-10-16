'500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınacağı' iddialarına açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "'500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınması söz konusu, hazırlıklar yapılıyor' iddiası doğru değildir. Herhangi bir kurumda böyle bir hazırlık söz konusu olmayıp, iddialar tamamen asılsızdır." ifadelerine yer verildi.