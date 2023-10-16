'500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınacağı' iddialarına açıklama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarındaki "500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınması söz konusu, hazırlıklar yapılıyor" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ekim 2023 21:09, Son Güncelleme : 16 Ekim 2023 21:11
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "'500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınması söz konusu, hazırlıklar yapılıyor' iddiası doğru değildir. Herhangi bir kurumda böyle bir hazırlık söz konusu olmayıp, iddialar tamamen asılsızdır." ifadelerine yer verildi.