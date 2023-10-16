ABD'li katil, 6 yaşındaki Filistinli çocuğu 26 kez bıçakladı

ABD Başkanı Joe Biden başta olmak üzere Amerikan medyasının terör devleti İsrail'e verdiği açık çek, Filistin dışındaki Filistinlileri ve Müslümanları da nefret suçlarının hedefi haline getirdi. ABD'nin Chicago şehrinde 71 yaşındaki Joseph M. Czuba, İslam karşıtı bir motivasyonla 6 yaşındaki bir çocuğu 26 bıçak darbesiyle canice katletti ve annesini de ağır yaraladı. Korkunç saldırı, geçtiğimiz hafta Biden'ın "Hamas 40 İsrailli bebeğin başını kesti" yalanını alenen söylemesini akıllara getirirken, ABD Başkanı tarafından yalan haberlerle körüklenen nefretin Müslümanlara karşı şiddete yol açtığı yorumu yapıldı. Günlerdir İsrail'in katliamlarını destekleyen ve Gazze'deki Filistinlilerin katliama uğramasının meşru olduğunu kanıtlamaya çalışan Biden'ın ise cinayetten sonra "Şoke oldum" açıklaması büyük tepki çekti.

MOTİVASYONU MÜSLÜMAN DÜŞMANLIĞI

Korkunç cinayetin işlendiği Illnois'deki Will County Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamada, 71 yaşındaki Joseph M. Czuba'nın motivasyonunun "çocuğun ve annesinin Müslüman kimliği ve İsrail-Filistin çatışması" olduğu belirtildi. Polisin, ev sahibinin kendisine bıçakla saldırdığını söyleyen bir kadının aramasıyla harekete geçtiği, olay yerine vardıklarında, Czuba'yı evin önünde otururken buldukları belirtildi.

Daha sonra eve giren polis memurlarının 32 yaşında kadını ve 6 yaşındaki çocuğunu ağır bıçak yaraları almış halde bulduğu kaydedildi. 26 defa bıçaklanan çocuğun durumunun kritik olduğu, yerel bir hastaneye nakledildikten sonra yaşamını yitirdiği, hastaneye kaldırılan annesinin durumunun ise ağır olduğu açıklandı. Yetkililer, "saldırıyla ilgili beyanda bulunmayan Czuba'nın İsrail-Filistin çatışmasının etkisiyle çocuğu Müslüman olması nedeniyle öldürdüğünün tespit edildiğini" bildirdi.

NEFRETİ KÖRÜKLEYEN BAŞKAN

ABD'de vatandaşların Filistinlilere karşı bu denli nefret içeren eylemlerde bulunmasında Biden ve ABD medyasının büyük rolü olduğu bildirildi. İsrailli bir yerleşimcinin ortaya attığı ve İsrail makamları tarafından bile yalanlanan "Hamas 40 İsrailli bebeğin başını kesti" yalanını Biden'ın bir konuşması sırasında dillendirmesi ABD'de şoka neden olmuştu. ABD'de Başkanlık makamında oturan birinin açıkça bir yalanı dillendirilmesi kamuoyunda büyük tartışma yaratırken, Beyaz Saray daha sonra Başkan'ı düzeltmek zorunda kalmış ve Biden'ın olaya dair herhangi bir kanıtı olmadan böyle bir açıklama yaptığını duyurmuştu. İsrailli yerleşimcinin yalanını haber diye yayınlayan CNN de yoğun tepkilerin ardından haberi kaldırmak zorunda kaldı.

BM SÖZCÜSÜ VAHŞETİ KINADI

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "şiddeti körükleyecek nefret söyleminin kabul edilemez olduğunu" belirttiğini anımsatan Dujarric, Guterres'in aynı zamanda tüm siyasi liderlere İslam karşıtı söylemlerden kaçınma çağrısında bulunduğunu hatırlattı.

Dujarric, sosyal medya şirketlerinin de önemli bir sorumluluğu bulunduğunu kaydederek, söz konusu şirketlerin nefret söylemi ve şiddet mesajlarıyla mücadele etmesi gerektiğini söyledi.

Şüphelinin yakalanmasından memnuniyet duyduklarını aktaran Dujarric, "Bu suçu yeterli düzeyde kınamak için gerekli sözleri bulmak bile zor." ifadelerini kullandı.

ABD'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan ABD Adalet Bakanı Merrick B. Garland, Chicago'da 6 yaşındaki Filistinli çocuğun 26 bıçak darbesiyle öldürüldüğü olay için federal nefret suçları soruşturması başlattıklarını belirtti.