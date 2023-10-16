İsveçli oyuncular ikinci yarıya çıkmadı: Belçika - İsveç maçı ertelendi
Belçika-İsveç maçı, İsveçli oyuncuların ikinci yarıya çıkmak istememesi sebebiyle iptal edildi.
Haber Giriş : 16 Ekim 2023 23:19, Son Güncelleme : 16 Ekim 2023 23:54
Belçika-İsveç maçı, İsveçli oyuncular ikinci yarıya çıkmak istemeyince yarıda kaldı.
Maç öncesi Brüksel'de gerçekleşen saldırıda iki İsveçli taraftar hayatını kaybetmişti.
ANONS YAPILDI
Belçikalı milli takım oyuncuları da İsveçli oyuncuların kararına destek verdi. Aktif olarak aranan saldırganın maçın oynandığı Kral Baudouin Stadyumu'na doğru ilerlediği söyleniyor.
Stadyum anonsunda seyircilerin güvenlikleri için stadyumda kalmaya devam etmeleri tavsiyesi yapıldı.