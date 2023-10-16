İsveçli oyuncular ikinci yarıya çıkmadı: Belçika - İsveç maçı ertelendi

Belçikalı milli takım oyuncuları da İsveçli oyuncuların kararına destek verdi. Aktif olarak aranan saldırganın maçın oynandığı Kral Baudouin Stadyumu'na doğru ilerlediği söyleniyor.

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