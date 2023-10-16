İYİ Parti'li Zorlu'dan 'CHP ile ittifak' iddialarına yanıt

İYİ Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Kürşad Zorlu, Başkanlık Divanı toplantısının ardından genel merkez binasında basın mensuplarının karşısına geçti.

AKŞENER KAMUOYUYLA PAYLAŞACAK

İYİ Parti'nin, 6'ncı kuruluş yıldönümü dolayısıyla 21 Ekim Cumartesi günü Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşecek etkinliğini hatırlatan Zorlu, Genel Başkan Meral Akşener'in partisinin 'Milli Yükseliş Beyannamesi'ni kamuoyu ile paylaşacağını belirtti.

GAZZE AÇIKLAMASI

Filistin-İsrail arasında Gazze merkezli çatışmaları kaygıyla takip ettiklerini kaydeden Zorlu, "Yapılan itidal çağrılarına tarafların cevap vermemesi durumunda Ortadoğu'yu, uzun süreli ve kanlı bir çatışmanın içerisine sokabilecek gelişmelerle karşı karşıyayız. İsrail'in, bir karşı propagandayla meşru göstermeye çalıştığı ve Gazzeli sivilleri hedef aldığı insanlık dışı eylemleri kınıyoruz. Bununla birlikte unutmamak gerekir ki, gelişen olaylar karşısında ne Hamas, Filistin halkını; ne de bugünkü İsrail yönetimi, İsrail halkını tümüyle temsil etmektedir" dedi.

"TÜRKİYE YENİ BİR GÖÇ HAREKETLİLİĞİYLE KARŞI KARŞIYA KALABİLİR"

Güçlünün hukukunun değil, hukukun gücünün hakim olduğu bir çözümün konuşulması gerektiğini vurgulayan Zorlu, "Türkiye'yi ilgilendiren önemli boyutlardan birisi de çatışmaların yayılarak öncelikle Lübnan, Suriye ve diğer bölge ülkelerini etkileme potansiyelidir. Bu sebeple Türkiye, hem çatışma sahasının bu noktaya evrilmesine hem de Suriye'de Türkiye'nin zaten var olan güvenlik tehdidini daha da derinleştirecek bir hal almasına engel olmalıdır. Zira bölgeden dışarı kaçış eğilimi artacağı gibi Türkiye yeni bir göç hareketliliğiyle karşı karşıya kalacaktır" değerlendirmesini yaptı.

"ÇALIŞAN EMEKLİLERİ KAPSAMAYAN ÖDEMENİN HİÇBİR İZAHI YOK"

İktidarın, emeklilerin haklı feryadına kulak tıkarken, artık işi bir adım öteye götürüp "dalga geçmeye başladığını" savunan Zorlu, "Seçim öncesi verilen vaatler zaten rafa kaldırılmıştı. Şimdi de sürekli ötelenen maaş zammı yerine çıka çıka 5 bin TL'cik ikramiye çıktı. Biliyorsunuz emeklinin 7500 TL olan maaşını, zam yapmak suretiyle yine 7500 lirada tutmayı başarmışlardı. Bir defaya mahsus ve çalışan emeklileri kapsamayan bu ödemenin hiçbir izahı yok" dedi.

"ANAYASA MAHKEMESİ'NE GÖTÜRÜLMESİNE GEREK KALMADAN."

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a çağrıda bulunan Zorlu, "Eşitsizlik yaratacak tek seferlik ikramiye uygulamasının Anayasa Mahkemesi'ne götürülmesine gerek kalmadan düzeltilmesini istiyoruz. Bu emeklilerimiz için büyük bir haksızlık. Bir de bunu gerekçe gösterip bekletmeyin emeklimizi. Gelin yaklaşık 15 milyon emeklimize kendi elinizle artırdığımız bütçeden 61 milyar TL'ye ek olarak bir 15 milyar ilave edin ve bu hatadan dönün" dedi.

ASTSUBAYLARIN YAŞADIĞI SORUNLARIN İÇİN ARAŞTIRMA ÖNERGESİ

17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü dolayısıyla astsubayların sorunlarına değinen Zorlu, "Emekli ve muvazzaf astsubaylarımızın, mali ve özlük hakları konusunda ciddi sıkıntıları bulunmakta. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin pek çok kademede iş yükünü üstlenen astsubaylarımız, asaleten ve vekaleten birçok görevi yerine getirmelerine rağmen bunun karşılığında tazminata esas bir ücretlendirme elde edememişlerdir. Gelinen noktada astsubaylar, üstlendikleri sorumluluklarla örtüşemeyecek şekilde gerek ücret gerekse statü bakımından belirgin bir hak kaybıyla karşı karşıyadır" açıklamasını yaptı.

Yapılması gerekenlerin doğru tespit edilip, mağduriyetlerin giderilmesi adına Meclis Araştırması Önergesi hazırladıklarına işaret eden Zorlu, "TBMM'ye daha önce konu ile ilgili verilmiş bir kanun teklifi de bulunuyor, bunu da yakından takip ediyoruz. Bir an önce gündeme alınması için buradan TBMM Başkanlığına çağrıda bulunuyoruz" dedi.

"YASA TASARISI NASIL OLDU DA UNUTULDU?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin deprem tehlikesi nedeniyle özel bir yasa tasarısı hazırladıklarını, bu sebeple Meclis'i acil toplantıya çağırma düşüncesinde olduğunu hatırlatan Zorlu, "Meclis acil olarak toplanmadan normal koşullarda açıldı. Fakat siz yoksunuz. Bu yasa neden getirilmiyor? Şimdi bu yasa tasarısı nasıl oldu da TBMM'yi acil toplayacak kadar önemliyken bir anda ötelendi?" diye sordu.

"GEÇ KALINMIŞ OLSA DA OLUMLU BULUYORUZ"

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kurulmasına ilişkin düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlandığına dikkat çeken Zorlu, "Geç kalınmış olsa da, daha sonuç odaklı ve her ilimizde organize şekilde yürütülmesine yönelik bu adımı olumlu buluyoruz. Fakat geçmişteki hatalara düşülmemesi için bu tarz başkanlıkların yetki denetimlerinin sıkı bir şekilde yapılması ve ranta dönüşebilecek böyle önemli bir başkanlığın liyakat esasıyla yönetilmesi gerekmektedir. AFAD'ı unutmadık. Deprem sırasında biz açıklamıştık. Sadece 15 il müdürünün arama-kurtarma çalışmalarıyla ilişkili bir mezuniyeti ya da tecrübesi vardı" dedi.

"HANİ MÜLAKAT KALKIYORDU?"

TBMM komisyonunda kabul edilen konutların turizm amaçlı kiralanmasına ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifine dikkat çeken Zorlu, "Türkiye Turizm ve Tanırım Acentası'nın kurulması öngörülüyor. Buraya kadar bir problem yok ama ilgili fıkrada 'personel alımında yazılı ve-veya sözlü sınavda başarılı olmak esastır' diyor. Hani mülakat tamamen kaldırılıyordu? Hani sadece uzmanlık esası olan yerlerde sürdürülecekti? Burada yazılı sınavın bile yapılamayacağı yönündeki ibareyi teklife koymuşlar. Bu kanun teklifi bu şekilde geçerse, bırakın sözünüzü tutmayı, tam tersi bir adım atıyorsunuz. Bu teklifi söz verdiğiniz şekilde değiştirip, Genel Kurul'a getirmek zorundasınız" dedi.

KURULTAY SONRASI CHP İLE İTTİFAK İDDİASI

Zorlu, basın toplantısı ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kurultay sonrası genel başkan değişikliği olması durumunda partisinin CHP ile ittifak yapabileceğine yönelik iddialar sorulan Zorlu, "Bir başka partinin kongresi ile ilgilenmiyoruz. Bunu CHP kadrolarına, seçmenlerine bir haksızlık olarak değerlendiririz. Ancak bununla birlikte çok netiz. Kongreden çıkacak sonuçla bizim kararımız arasında hiçbir ilişki yoktur. İYİ Parti, Genel İdare Kurulu'nun kararı doğrultusunda 81 ilde adaylarını çıkaracak ve rekabette bu öncülüğü milletimize yapacaktır" dedi.

"DEĞERLENDİRMEMİZ OLMADI"

CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel'in, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik ziyareti sırasında, İmamoğlu'nun yaptığı ittifak açıklamasının divan toplantısında gündeme gelip gelmediği sorulan Zorlu, "Böyle bir değerlendirmemiz olmadı. Böyle bir iletişim de yok. Bu konu bizim için nihayete ermiş bir konudur. Çalışmalarımızı çok ciddi bir şekilde olabildiğince hızlı bir biçimde yürütüyoruz. Adaylarımızı önümüzdeki günlerde peş peşe açıklamaya devam edeceğiz." yanıtını verdi.

Zorlu, Genel Başkan Akşener'in perşembe günü Düzce Belediye Başkanı adayını açıklayacağını ekledi.