Otomobil reklam tabelasına çarptı 3 kişi öldü

Sağlık ekipleri, araçta sıkışan sürücü ile Menşure Yıldız (35) ve Nermin Çağıl'ın (39) yaşamını yitirdiğini belirledi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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