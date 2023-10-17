MEB'in 20 dakika teneffüs kararına uzmanlar ne dedi?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği yayınlandı. Teneffüs sürelerinde, devamsızlık ve nakil konularında değişiklikler içeren düzenleme ile ilgili İstanbul Medeniyet Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Akın değerlendirmede bulundu. Öğrencilerin beslenmelerini rahat yapabilmeleri için okullarda teneffüslerden birinin en az 20 dakika olması ile ilgili Akın, "Öğrencilerin tuvalet, yemek, oyun ihtiyaçlarının hepsini birden karşılaması zor oluyordu. Şimdi rahatça karınlarını doyurabilecek, eksiklerini giderebilecekler. En önemlisi oyun oynayabilecekler. Öğrencilere ilk 4 yılda özellikle bilgiden ziyade davranış kazandırma yönünde bir adaptasyon süreci var.



Oyunlarla ilgili önümüzdeki dönemlerde değişiklikler olabilir. Bakan Yusuf Tekin de değinmişti. Çocuklar mendil kapmaca, ebeleme gibi oyunlara yönlendirilebilir. 20 dakika ilerleyen günlerde meyvelerini verecek. Bu süre birbirleriyle etkileşime geçmeleri, sosyalleşmeleri için faydalı olacak. Kısacası bu teneffüs öğrencilere iyi gelecek" ifadesini kullandı. Prof. Dr. Akın, yapılan düzenleme ile daha önce 45 olan sınıf geçme puanının Türkçe dersi için 70'e yükseltildiğini hatırlatarak, "Türkçe, milli kültürümüzü edindiğimiz ders. Küreselleşme ile öğrenciler kendi dillerini unutmaya başladılar. Türkçe bilen tarihi, hayatı öğrenir. Türkçe puanının artırılması eksikliği telafi edecek. Kültür ve bilinç aşılanması açısından oldukça önemli" diye konuştu.

ERKEN UYARI SİSTEMİ



Okula gelmeyen, bir veya daha fazla derse özürsüz olarak girmeyen öğrencinin durumunun velisine bildirileceğine de dikkat çeken Prof. Dr. Akın, "Devamsızlığa adeta 'Erken Uyarı Sistemi' geldi. Devamsızlık belli duruma geldiğinde veliye bilgi veriliyordu. Şimdi ebeveyn baştan uyarılacak. Tarım işçileri için de düzenleme yapıldı. Öğrenciler çalışmaya gittikleri yerde okula kayıt olabilecekler. Kısmi nakil söz konusu. Böylelikle eğitime devam artacak" dedi.

BURCU ŞEN