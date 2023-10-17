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Ücretsiz doğal gaz uygulaması mayısa kadar devam

Karadeniz gazında ücretsiz 25 m3 doğal gaz uygulaması 1 Mayıs 2024 tarihine kadar devam edecek. Ayda 50 m3 gaz tüketen bir konutun gaz bedelinin yarısını devlet karşılayacak.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 17 Ekim 2023 08:15, Son Güncelleme : 17 Ekim 2023 08:18
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Ücretsiz doğal gaz uygulaması mayısa kadar devam

Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de yaptığı keşifler sonrası vatandaşa verdiği ücretsiz doğalgaz müjdesinde sözler tutuldu. Nisanda tüm doğalgaz ödemelerini devlet karşılarken, o tarihten bu güne kadar da 25 metreküp doğalgaz vatandaşa ücretsiz olarak veriliyor. İlkbahar ve yaz aylarında doğalgaz tüketimleri oldukça düşen milyonlarca vatandaş son 3-4 aydır doğalgaz faturası ödemezken, artık havaların soğuması ve doğalgaz vanalarının açılması ile birlikte bu aydan itibaren 25 metreküpü ücretsiz olmak üzere fatura ödemeleri yeniden başlayacak.

HER AY 25 METREKÜP

Başkan Erdoğan, Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de keşfettiği 710 milyar metreküplük doğalgazın Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde karaya çıkarılması töreninde yaptığı açıklamada konut, ibadethane ve Cemevi abonelerinden 1 ay boyunca doğalgaz ücreti alınmayacağı ve 25 metreküpe denk gelen bedelin 1 yıl boyunca ücretsiz olacağına dair müjde vermişti.

Bu kapsamda 19.8 milyon abone Nisan 2023'te hiçbir doğalgaz faturası ödemezken, o tarihten bu yana da her ay 25 metreküp doğalgazı ücretsiz kullandı. Geçen yaz ayları süresince vatandaşın tüketimi 25 metreküpün altında kaldığı için milyonlarca haneye fatura çıkarılmadı. Müjdenin verildiği tarihten bugüne kadar toplam 3.2 milyar metreküplük doğalgaz bedeli Hazine tarafından karşılanırken, yapılan toplam destek miktarı 16 milyar TL'ye ulaştı.

1 MAYIS 2024'E KADAR

Karadeniz gazında ücretsiz 25 metreküp doğalgaz uygulaması 1 Mayıs 2024 tarihine kadar devam edecek. Konutlarda doğalgazın metreküpünün Türkiye ortalamasının 6.13 TL olduğu düşünüldüğünde Mayıs 2024'e kadar konutlardaki ısınma ve sıcak su ihtiyacına denk gelen 25 metreküpün ücretsiz olması ile faturalardan aylık 153.25 TL alınmayacak.

153 TL'Sİ DEVLETTEN

Yaklaşan kış ayları sebebiyle ısınmak için doğalgaz kullanacak olan hanelerde 25 metreküpü aşan tüketim için yeniden fatura çıkarılmaya başlanacak. Hesaplama şöyle yapılacak; örneğin vatandaş ekimde 50 metreküp tüketimde bulunduysa, 25 m3'ü yani 153 TL'sini devlet ödemeye devam edecek, vatandaşa ise kalan 25 m3 için 153 lira tutarında fatura çıkarılacak.

Devlet faturalarda 1 Mayıs 2024'e kadar her ay yalnızca 25 m3'lük tüketimi karşılamaya devam edecek. Ön ödemeli sayaç kullanıcıları ise kendi satın aldıkları gazdan ön tüketim yapacaklar, yeni yüklemeye gittiklerinde 25 m3'lük hak edişleri kartlarına ücretsiz yüklenerek mahsuplaşma yapılacak.

DESTEK 43 MİLYARI BULACAK

Devlet ücretsiz doğalgaz çalışması kapsamında vatandaşın faturalarına Mayıs 2024'e kadar toplamda 43 milyar TL'lik katkıda bulunmuş olacak.Mevcutta doğalgaz faturalarının yüzde 75'ini, elektrik faturalarının ise yüzde 50'sini sübvanse etmeye devam eden Hükümet, geçen yıl vatandaşa 200 milyar TL'lik enerji desteği verdi. Bu yıl ise bu desteğin 394 milyar TL'ye çıkması bekleniyor.

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