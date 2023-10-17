Ronaldo bir ilki daha başardı

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri J Grubu'nda Portekiz, 8. maçında Bosna Hersek ile deplasmanda karşılaştı. Grupta ilk 7 maçını kazanarak Almanya biletini almaya hak kazanan Portekiz'de Cristiano Ronaldo, Bosna Hersek karşısında da maça damga vurdu. 9 puanla grupta 4. sırada yer alan Bosna Hersek'te Edin Dzeko kaptan olarak maça 11'de başladı. Hakem Halil Umut Meler'in düdük çaldığı müsabakada Ronaldo, 5. dakikada penaltıdan ülkesini 1-0 öne geçirdi. 38 yaşındaki yıldız, 20. dakikada Joao Felix'in pasında kendisinin ve takımının 2. golünü atarken, Portekiz üst üste goller bularak ilk yarıyı 5-0 önde kapattı. Portekiz'de farkı arttıran goller Bruno Fernandes, Joao Cancelo ve Joao Felix'in ayağından geldi. Karşılaşmayı 2 golle tamamlayan Ronaldo, 66. dakikada yerini Diogo Jota'ya bıraktı.

Maçı 5-0 kazanan Portekiz grupta oynadığı 8 maçın tamamını kazanırken, puanını 24'e yükseltti. Rakip filelere 32 gol sığdıran Portekiz, 7 maçta ise kalesini gole kapadı.

Ronaldo, rekorunu geliştirdi

Tüm zamanların milli takımlarda en golcü futbolcusu olan Cristiano Ronaldo, EUR0 2024 Elemeleri'nde de başarılı performansını sürdürdü. 7 maçta 9 gol kaydeden Ronaldo, Portekiz Milli Takımı ile 127. golüne imza attı.

Deneyimli oyuncu, 2023 yılında kulüp ve milli takımda toplam 40 gole ulaştı.