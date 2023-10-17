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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,13 değer kaybederek 7.924,31 puana indi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ekim 2023 13:14, Son Güncelleme : 17 Ekim 2023 13:15
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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 10,26 puan azalışla 7.924,31 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 44,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,17 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,60 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,30 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 1,60 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda, İsrail-Filistin çatışmasının daha geniş bölgelere yayılmadan durdurulması için atılan diplomatik adımların olumlu sonuçlanabileceği beklentisiyle risk iştahı artarken, ABD'de hızlanan bilanço sezonu yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, çarşamba günü İsrail'i ziyaret ederek, İsrail'in "savaş hedefleri ve stratejisi" hakkında kapsamlı bir brifing alacağı, İsrail ziyaretinin ardından da Ürdün'e giderek Kral 2. Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşeceği duyuruldu.

Söz konusu görüşmelerin İsrail-Filistin çatışmasında ateşkes olabileceği ihtimalini artırmasıyla piyasalarda risk iştahı güçlenirken, varlık fiyatlarını da etkilediği görülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı ile birlikte İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.900 ve 7.820 seviyelerinin destek, 8.000 ve 8.100 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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