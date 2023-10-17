Otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Mustafa ve Güllü Kocakoç olay yerinde hayatını kaybetti, İsmail Kocakoç, Halime ve Abdurrahman Tonkal yaralandı.

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