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İnşaat sektöründe istihdam rekoru kırıldı

Türkiye'de ağustos ayında "inşaat" sektöründe ücretli çalışan sayısı 1,7 milyonla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ekim 2023 11:05, Son Güncelleme : 17 Ekim 2023 11:12
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İnşaat sektöründe istihdam rekoru kırıldı

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, ülkede sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerindeki ücretli çalışan sayısı ağustosta 15 milyon 289 bin 258 kişiye yükseldi.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN SAYISI 1 MİLYON 740 BİN 387'YE ULAŞTI

Söz konusu istihdamın alt dağılıma bakıldığında, "inşaat" sektöründe çalışan sayısındaki artış dikkati çekti. Sektörün geçen yıl 1 milyon 597 bin sınırına kadar yükselen ve 6 Şubat'ta meydana gelen depremler öncesinde 1 milyon 497 bin 590'a gerileyen istihdamı, mart ayından itibaren dalgalı bir seyirle yükseliş gösterdi. Haziranda 1 milyon 611 bin 53'e, temmuzda da 1 milyon 696 bin 652'e kadar çıkan sektör istihdamı ağustosta tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1 milyon 740 bin 387'ye ulaştı.

Böylece sektörün istihdamı 11 ili etkilen depremler sonrasında 242 bin 797 kişi artmış oldu.

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Başkanı Tahir Tellioğlu, son zamanlarda gençlerin hizmet sektöründe yoğunlaşmasının sanat ve zanaatkarlık gerektiren birçok mesleği olumsuz etkilediğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından inşaat sektöründe elemana talebin arttığını ifade eden Tellioğlu, bu durumun usta yevmiyelerini 500 liradan 1500 lira seviyesine kadar yükselttiğini dile getirdi.

TELLİOĞLU 'İŞ GÜCÜNE TALEP DEVAM EDECEK'

Tellioğlu, inşaat sektöründe iş gücüne talebin devam edeceğini vurgulayarak, "Gençlerin meslek okullarına yöneltilmesini talep ediyoruz. Beden gücü gerektiren alanlarda kopukluk var. Bu durum ileride ciddi sorunlar oluşturabilir. Üniversitelerde yaklaşık 13 milyona yakın öğrencimiz var. Bunu olumlu buluyoruz ama geleceğimizin teminatı olan, tarım, inşaat ve sanayi gibi sektörlerin de geleceğini düşünmek lazım." değerlendirmesinde bulundu.

İnşaat sektöründe nitelikli iş gücünün önemine işaret eden Tellioğlu, meslek okullarında bu alana yönelik eğitim verilmesi gerektiğini söyledi.

Tellioğlu, nitelikli usta ve elamanların yurt dışına çıkışlarının belirli bir süre engellenmesini talep ederek, "Deprem bölgesindeki inşaat yoğunluğu istihdam artışına neden oldu. İnşaat sektörü nitelikli eleman bulmakta zorlanıyor. Bu durum bazı projelerin gecikmesine neden oluyor." dedi.

2021-2023 ocak-ağustos dönemlerinde inşaat sektöründe ücretli çalışan sayıları şöyle:

Ay/yıl202120222023
Ocak1.329.5421.326.8001.541.120
Şubat1.312.8001.324.0751.497.590
Mart1.385.3871.375.0641.581.951
Nisan1.552.9431.373.4741.521.888
Mayıs1.559.6881.442.8591.639.498
Haziran1.520.8051.495.6971.611.053
Temmuz1.451.5091.473.7141.696.652
Ağustos1.494.7381.546.0201.740.387

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