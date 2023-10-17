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Kentsel dönüşüme yönelik kanun teklifinde sona gelindi

AK Parti'nin üzerinde çalıştığı ve bu hafta TBMM'ye sunulması planlanan teklifte, afet riski altındaki alanlarla bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde kentsel dönüşüm uygulamalarını yürütecek Kentsel Dönüşüm Başkanlığına ilişkin düzenlemeler de yer alacak

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ekim 2023 11:08, Son Güncelleme : 17 Ekim 2023 11:08
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Kentsel dönüşüme yönelik kanun teklifinde sona gelindi

Kentsel dönüşümde kat malikleri anlaşma oranının üçte ikiden salt çoğunluğa düşürülmesi ile Kentsel Dönüşüm Başkanlığına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin bu hafta TBMM'ye sunulması bekleniyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, AK Parti milletvekilleri, kentsel dönüşüme yönelik kanun teklifinin çalışmalarında sona geldi.

Teklifte, afet riski altındaki alanlarla bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde kentsel dönüşüm uygulamalarını yürütecek olan ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan Kentsel Dönüşüm Başkanlığıyla ilgili düzenlemeler bulunacak.

Mevcut yasaya göre, kentsel dönüşüm kararı için üçte iki çoğunluk aranıyor. Teklif, bu oranın salt çoğunluğa düşürülmesini öngörüyor. Böylece kat maliklerinin yarısından bir fazlasının oyu ile karar alınabilecek.

Kentsel dönüşümde hızlı sonuç alınması amacıyla hazırlanan kanun teklifinde, Tebligat Kanunu'ndan kaynaklı gecikmeleri engelleyecek düzenlemeler de yer alacak.

Ayrıca teklif, mahkeme süreçlerinin kısaltılmasına, bilirkişi sürelerinin düşürülmesine ilişkin düzenlemeleri kapsayacak.

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