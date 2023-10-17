Esenyurt'ta çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu
İstanbul Esenyurt'ta çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ekim 2023 11:34, Son Güncelleme : 17 Ekim 2023 11:53
Sabah saatlerinde kağıt toplayan bir kadın, Yenikent Mahallesi 665. Sokak'ta çöp konteynerinde bebek görünce durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri güvenlik şeridiyle çevirdikleri bölgede çalışma yaptı.
Bebeğin cesedi ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.