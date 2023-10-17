Bahçeli: Hainlerden olduğu kadar AYM'den de davacı olacağız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli, "ABD'nin uçak gemilerini Doğu Akdeniz'e sevk etmesi hafife alınamayacak tehdit ve sorumsuzluktur. Buna misilleme veya cevap olarak Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de tatbikat kararı alması doğru ve cesur bir tavırdır." dedi.

Bahçeli, "Adı ne olursa olsun bölücülüğün siyasi ayağını hukuken kırmak için daha hangi bilgi ve belgelerin olmasına ihtiyaç vardır. Hem tarih önünde hem millet nezdinde hem de yarın mahkemei kübrada hainlerden olduğu kadar Anayasa Mahkemesi'nden de davacı olacağımızı cümle aleme ilan ediyorum." diye konuştu.