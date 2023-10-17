40 yaşındaki polis, geçirdiği rahatsızlık sonrasında hayatını kaybetti

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nde görevli Polis Memuru Volkan Bekir Yıldız (40) geçirdiği rahatsızlık sonrasında kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis Memuru Yıldız için Merkezefendi ilçesi Şirinköy Mahallesi'nde bulunan Emniyet Müdürlüğü Binası'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene Vali Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hıdır Ayçiçek ve İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç'la birlikte, il genelinde görevli polis ekipleriyle Volkan Bekir Yıldız'ın yakınları katıldı. Polis Memuru Volkan Bekir Yıldız'ın cenazesi, edilen duaların ardından defnedilmek üzere memleketi Isparta Keçiborlu ilçesine gönderildi.

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