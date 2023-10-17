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Bakan Fidan: Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti kurulmalı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnanlı mevkidaşıyla basın toplantısı düzenliyor.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 17 Ekim 2023 12:41, Son Güncelleme : 17 Ekim 2023 13:00
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Bakan Fidan: Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti kurulmalı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdallah Bouhabib ile ortak basın toplantısı yaptı.

Bakan Fidan'ın gündeminde İsrail'in Gazze saldırıları vardı. Fidan, uluslararası topluma çağrı yaparak, "Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti kurulmalı" açıklamasını yaptı.

Hakan Fidan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Gazze'de devam eden dramın durdurulması, sivil halkın etkilenmemesi için alınacak tedbirleri görüşüyoruz. Özellikle Gazze'deki nüfüsa insanı yardımların ulaştırılması konusunda bölge ülkeleriyle yoğun bir temas içindeyiz. Türkiye olarak başta Mısır olmak üzere yakın iş birliği yürütüyoruz.

Barış için nasıl adımlar atılabilir onun için çalışıyoruz. Bu savaştan daha büyük bir savaş da çıkabilir, tarihi bir barış da olabilir. Cumhurbaşkanımız da barış için çalışmalar yapıyor. Neredeyse uluslararası bir kabul haline gelmiş iki devletli bir çözüm için dünyanın bu konuda adım atması gerekir.

"Filistin Devleti'nin kurulması ertelendikçe bölgeye barış gelmeyecektir"

Filistin Devleti'nin kurulması ertelendikçe bölgeye barış gelmeyecektir. Son olaylar bunun kanıtlayıcısı olmuştur. Yarın Cidde'de İİT Dışişleri Bakanları olağanüstü toplantısı yapılacak. Türkiye olarak ikili ve çoklu görüşmelerde gerçekleri söylemekten geri durmuyoruz. Suriye'de kalıcı bir siyasal çözüm için neler yapılabilir bunu da görüşüyoruz.

Şu ana kadar Filistin Devleti'ne giden yolda aranan çözümlerin yeterli olmaması ve bu konuda çözüm yollarını tartıştık. Uzun yıllardır oluşturdukları algıyla hem kendilerine hem de dünyaya yalan söylediklerini görüyoruz, artık buna bir son verme zamanı geldi. Yapılan haksızlıkların ve zulmün kılıflara sokulmaktan vazgeçilmesi lazım. Bizim uluslararası topluma çağrımız, bildiğiniz gerçeklere uygun şekilde davranmanız. Yapılanın ne olduğunu siz de iyi biliyorsunuz biz de biliyoruz.

Birisinin toprağını işgal ediyorsunuz. Evine el koyuyorsunuz, dışarı atıyorsunuz, birini getirip oraya koyuyorsunuz, 'yerleşimci' diyorsunuz. Bunun adı hırsızlıktır.

Türkiye'nin arabuluculuğu

Türkiye olarak her türlü kolaylaştırıcı ve insanı rolü oynama konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın prensibi var. Şu ana kadar çeşitli ülkelerden vatandaşlarının salıverilmesi konusunda talepler aldık. Özellikle yabancıların ve sivillerin bırakılması konusunda çabalarımız devam ediyor. Kalıcı barışın sağlanması için çabalarımız devam edecek.

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