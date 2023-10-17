Bakan Özhaseki'den Adıyaman'daki deprem konutlarıyla ilgili açıklama

Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Adıyaman'da depremlerin ardından yapımına başladıkları 41 bin 292 afet konutu ve köy evinin önemli bir bölümünde son aşamaya geldiklerini belirtti.

Adıyaman'da yapımı tamamlanacak konutların kasım ayından itibaren teslim edileceğini kaydeden Özhaseki, ilde Yerinde Dönüşüm Projesi'ne başvurusu yapılan 19 bin 872 konut ile ilgili çalışmalarının da devam ettiğini duyurdu.

Adıyaman'da 41 bin 171 afet konutu, 23 bin 640 köy evi, 17 bin 392'si depo-ahır ve iş yeri olmak üzere toplam 82 bin 203 bağımsız bölümün yapılacağı bilgisini paylaşan Özhaseki, paylaşımında Adıyaman'da yatay ve yöresel mimariye uygun inşa edilen afet konutları ile köy evlerinin görüntülerinin yer aldığı videoya da yer verdi.