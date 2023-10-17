Bakan Bolat paylaştı: Fahiş fiyatla mücadele için 1500 memur alınacak

Fahiş fiyatla mücadele kapsamında KPSS ile bin 500 memur alıp piyasayı denetleyeceğiz. pic.twitter.com/mMDa1MEkIy

İş dünyası kuruluşları, sektörel dernek ve kuruluşlar, federasyonlar, gıda, mobilya, giyim ve perakende zincirlerinde indirim çağrılarımıza olumlu yanıt verildi.

Otomotiv sektöründeki aldığımız tedbirlerle burada büyük ölçüde normalleşmeyi sağladık. Emlak sektöründe de köpüğün kalkmasını sağladık.

Fahiş fiyatla mücadele kapsamında KPSS ile bin 500 memur alıp piyasayı denetleyeceğiz.

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