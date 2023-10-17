Bakan Bolat paylaştı: Fahiş fiyatla mücadele için 1500 memur alınacak
Bakan Bolat; "Fahiş fiyatla mücadele kapsamında KPSS ile bin 500 memur alıp piyasayı denetleyeceğiz." dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Ekim 2023 14:20, Son Güncelleme : 17 Ekim 2023 14:45
Ticaret Bakanı Ömer Bolat sosyal medya hesabından fahiş fiyatla mücadeleye ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Polat paylaşımında şu ifadeleri kullandı;
Fahiş fiyatla mücadele kapsamında KPSS ile bin 500 memur alıp piyasayı denetleyeceğiz.
Otomotiv sektöründeki aldığımız tedbirlerle burada büyük ölçüde normalleşmeyi sağladık. Emlak sektöründe de köpüğün kalkmasını sağladık.
İş dünyası kuruluşları, sektörel dernek ve kuruluşlar, federasyonlar, gıda, mobilya, giyim ve perakende zincirlerinde indirim çağrılarımıza olumlu yanıt verildi.
Fahiş fiyatla mücadele kapsamında KPSS ile bin 500 memur alıp piyasayı denetleyeceğiz. pic.twitter.com/mMDa1MEkIyProf. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) October 17, 2023