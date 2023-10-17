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Konut fiyatları dolar bazında 2 ay aradan sonra yükseldi

Konut Fiyat Endeksi, 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 5,5, bir önceki yılın aynı ayına göre 90,3 arttı. Dolar bazında son 2 ayda düşüş yaşayan fiyatlar ağustosta yükseldi. Metrekare ortalaması Türkiye ortalamasında 1031.2 dolar, İstanbul ortalamasında 1546.9 dolar oldu

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ekim 2023 14:39, Son Güncelleme : 17 Ekim 2023 15:14
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Konut fiyatları dolar bazında 2 ay aradan sonra yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Ağustos 2023 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), ağustosta bir önceki aya göre yüzde 5,5 artarak 1043 seviyesinde gerçekleşti.

KFE, ağustosta yıllık bazda yüzde 90,3 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 21,9 oldu.

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, ağustosta bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 5,4, 5,2 ve 5,5'lik artış görüldü.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 78,4, Ankara'da yüzde 100,4 ve İzmir'de 90,3'e yükseldi.

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