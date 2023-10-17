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Kadıköy'de kurallara uymayan taksicilere ceza kesildi

Kadıköy'de taksicilere yönelik denetimde, emniyet kemeri takmayan, cep telefonuyla konuşan ve kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere ceza kesildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ekim 2023 15:37, Son Güncelleme : 17 Ekim 2023 15:38
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Kadıköy'de kurallara uymayan taksicilere ceza kesildi

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve sivil trafik polislerince, taksi sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Taksilere yolcu olarak binen sivil trafik ekipleri, emniyet kemeri kullanmayan, kırmızı ışık ihlali yapan ve yolda ilerlerken cep telefonuyla konuşan sürücüleri tespit etti.

Rıhtım Caddesi'nde oluşturulan denetim noktasında durdurulan 14 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan 436'şar lira para cezası uygulanırken, bir sürücüye araç kullanırken cep telefonuyla konuşmaktan, bir sürücüye de kırmızı ışık ihlali yapmaktan 951'er lira ceza kesildi.

Taksicilere yönelik denetimde toplam 8 bin 6 lira cezai işlem uygulanırken, bazı sürücüler kesilen cezalara tepki gösterdi.

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