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Düzce'de 'Medya ve Yerel Yönetimler' paneli gerçekleştirildi

Düzce'de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) ve belediye işbirliğiyle gerçekleştirilen "Medya ve Yerel Yönetimler Paneli"nde konuşan Gazeteci-Yazar Esra Elönü, "İletişim Başkanlığımızın çalışmalarını çok değerli buluyoruz. Belediyelerimizin de kendi bünyelerinde doğrulama merkezleri kurmaları artık elzemdir" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Ekim 2023 16:30, Son Güncelleme : 17 Ekim 2023 16:45
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Düzce'de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) ve belediye işbirliğiyle gerçekleştirilen "Medya ve Yerel Yönetimler Paneli"nde konuşan Gazeteci-Yazar Esra Elönü, "İletişim Başkanlığımızın çalışmalarını çok değerli buluyoruz. Belediyelerimizin de kendi bünyelerinde doğrulama merkezleri kurmaları artık elzemdir" dedi.

Düzce'de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) ve belediye işbirliğiyle "Medya ve Yerel Yönetimler Paneli" düzenlendi. Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'ndeki panele, gazeteci yazarlar Zafer Şahin, Ersin Çelik, Esra Elönü ve Edip Üzen konuşmacı olarak katıldı.

"SOSYAL MEDYA PERFORMANS BELEDİYECİLİĞİNİ ORTAYA ÇIKARDI"

Ersin Çelik, 2007'den itibaren sosyal medyanın devreye girmesiyle yerel yönetimlerin de bu paralelde kendilerini yenilediğini söyledi. Sosyal medyanın 2007 yılı itibarıyla hayatın vazgeçilmezi olmaya başladığını belirten Çelik, "Medya ile belediyelerin yerel ilişkileri daha da iç içe geçmiş oldu. Öncesinde belediyeler yaptıkları çalışmaları gazetelerin bölge sayfalarında tanıtma gereği duyuyordu, internet bunu daha da kolaylaştırdı. Sosyal medya da kavram olarak performans belediyeciliğini ortaya çıkardı. Yani herkes aslında bir vitrinde; orada görünüyor bütün belediyeler. Bu bir yarış ve rekabeti de beraberinde getirdi" diye konuştu.

"DİJİTAL MEDYA, YEREL YÖNETİMİN İŞLEYİŞİNİN ÖNEMLİ BİR PARÇASIDIR"

Edip Üzen ise aslen belediyelerin ideolojilerden arınmış şekilde tüm kesimlere hizmet etmesi gerektiğine işaret ederek, doğumdan ölüme kadar her alanda belediyeciliğe ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. Üzen "Dijital medya, yerel yönetimin işleyişinin önemli bir parçasıdır" dedi.

"MEDYA OKURYAZARLIĞI BÜYÜK BİR ÖNEM KAZANDI"

Zafer Şahin de sosyal medya çağının yaşandığına dikkati çekerek, son dönemde Filistin'de yaşanan çatışmaların, batı medyası tarafından sosyal medya vasıtasıyla dezenformasyona uğratılarak yanlış aktarıldığını anlattı. "Medya okuryazarlığı büyük bir önem kazandı" diyen Şahin, günümüzde yer alan teknolojiyi de özümsememiz gerektiğinin altını çizdi.

"İLETİŞİM BAŞKANLIĞIMIZIN ÇALIŞMALARINI ÇOK DEĞERLİ BULUYORUZ"

Esra Elönü ise sosyal medya yoluyla yerelden başlayıp ulusala yayılan "psikolojik harekat operasyonları"na şahit olduklarını belirterek, yalan bilgiyle mücadelenin önemine değindi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının önemli çalışmalar yaptığını vurgulayan Elönü, "İletişim Başkanlığımızın çalışmalarını çok değerli buluyoruz. Belediyelerimizin de kendi bünyelerinde doğrulama merkezleri kurmaları artık elzemdir" diye konuştu.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Belediye Başkan Yardımcısı Oya Kocaman, kurum müdürleri ve öğrencilerin katıldığı panel bugün sona erecek.

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