Isparta Valiliğinden 'Benekli Ayhan' açıklaması

- Isparta'da bir sosyal medya fenomeninin darbedilmesine ilişkin 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, sosyal medya hesaplarında, "Benekli Ayhan" olarak bilinen A.K'nin darbedildiğine yönelik görüntülerin paylaşıldığının tespit edilmesi üzerine araştırma yapıldığı belirtildi.

Olayın 15 Ekim'de Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldiği ve emniyete konuyla ilgili bir şikayet başvurusunun olmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi.

"A.K'nin ve olay esnasında yanında bulunan 2 kadının saat 03.30 sıralarında taksiyle Burdur'a gittiği, A.K'nin buradan saat 13.00 sıralarında otobüsle Ankara yönüne hareket ettiği tespit edilmiştir. A.K'nin olay sonrası hastane giriş kaydı bulunmamaktadır. Olayla ilgili 2 şüpheli şahsın kimlik tespiti yapılmış, haklarında adli işlem başlatılmıştır."

Valiliğin açıklaması şu şekilde: