UEFA'dan Brüksel'deki saldırıda ölen 2 kişi anısına saygı duruşu kararı

Milli Eğitim Bakanlığınca Eğitim Bilişim Ağı'nı zenginleştirme çalışmaları sürüyor
Milli Eğitim Bakanlığınca Eğitim Bilişim Ağı'nı zenginleştirme çalışmaları sürüyor
%10 indirimli Fiyatlarla Elektrikli Araç Kasko Teklifi Al
%10 indirimli Fiyatlarla Elektrikli Araç Kasko Teklifi Al
Sponsorlu İçerik
Diyanet İşleri Başkanlığı 40 ilçe müftüsü atayacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 40 ilçe müftüsü atayacak
Cevdet Yılmaz 12. Kalkınma Planı'nı Komisyon'a sundu
Cevdet Yılmaz 12. Kalkınma Planı'nı Komisyon'a sundu
Giresun'da doktor ve sağlık personeli, hasta yakınının saldırısına uğradı
Giresun'da doktor ve sağlık personeli, hasta yakınının saldırısına uğradı
Erdoğan paylaştı: 12'nci Kalkınma Planı tamamlandı, Meclise sunulacak
Erdoğan paylaştı: 12'nci Kalkınma Planı tamamlandı, Meclise sunulacak
Restoranlar da 'zam yapmama' kampanyasına destek verecek
Restoranlar da 'zam yapmama' kampanyasına destek verecek
Bakan Bolat paylaştı: Fahiş fiyatla mücadele için 1500 memur alınacak
Bakan Bolat paylaştı: Fahiş fiyatla mücadele için 1500 memur alınacak
Bakan Tekin: Çocuklarımızın önce ana dilini geliştirmesini istiyoruz
Bakan Tekin: Çocuklarımızın önce ana dilini geliştirmesini istiyoruz
MEB, milli sporculardan beden eğitimi öğretmeni ataması yaptı
MEB, milli sporculardan beden eğitimi öğretmeni ataması yaptı
Üniversitelerde mesleki öğretmen yetiştirme programları açılacak
Üniversitelerde mesleki öğretmen yetiştirme programları açılacak
Bakan Fidan: Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti kurulmalı
Bakan Fidan: Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti kurulmalı
Gayrimenkulde spekülatif fiyat hareketleri mercek altına alındı
Gayrimenkulde spekülatif fiyat hareketleri mercek altına alındı
Bahçeli: Hainlerden olduğu kadar AYM'den de davacı olacağız
Bahçeli: Hainlerden olduğu kadar AYM'den de davacı olacağız
Yeni Anayasa hedefinin çerçevesi 12. Kalkınma Planı'nda
Yeni Anayasa hedefinin çerçevesi 12. Kalkınma Planı'nda
AYM'den evlat edinmede 'yaş farkı şartına' hak ihlali kararı
AYM'den evlat edinmede 'yaş farkı şartına' hak ihlali kararı
2024 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi Meclis'e sunulacak
2024 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi Meclis'e sunulacak
TOKİ 42 ilde 462 arsayı açık artırmayla satışa sunacak
TOKİ 42 ilde 462 arsayı açık artırmayla satışa sunacak
Bakan Göktaş'tan halk otobüslerinin ücretsiz taşımama kararına açıklama
Bakan Göktaş'tan halk otobüslerinin ücretsiz taşımama kararına açıklama
Tarım Kredi Marketlerde yüzde 50 indirimin zararını Hazine mi karşılıyor?
Tarım Kredi Marketlerde yüzde 50 indirimin zararını Hazine mi karşılıyor?
KİT'lerin 2024 yatırım ve finansman programı yayımlandı
KİT'lerin 2024 yatırım ve finansman programı yayımlandı
Ücretsiz doğal gaz uygulaması mayısa kadar devam edecek
Ücretsiz doğal gaz uygulaması mayısa kadar devam edecek
MEB'in 20 dakika teneffüs kararına uzmanlar ne dedi?
MEB'in 20 dakika teneffüs kararına uzmanlar ne dedi?
5 büyük ildeki toplu taşıma projelerini Ulaştırma Bakanlığı üstlendi
5 büyük ildeki toplu taşıma projelerini Ulaştırma Bakanlığı üstlendi
Türkiye'den İsrail-Filistin konusunda garantörlük önerisi
Türkiye'den İsrail-Filistin konusunda garantörlük önerisi
Depremde yıkılan bankanın kasasındaki 2 milyon liralık altını bulunamadı
Depremde yıkılan bankanın kasasındaki 2 milyon liralık altını bulunamadı
Bütçe eylülde 129 milyar lira açık verdi
Bütçe eylülde 129 milyar lira açık verdi
'500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınacağı' iddialarına açıklama
'500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınacağı' iddialarına açıklama
TÜİK açıkladı: Konut satışları eylülde yüzde 9,5 azaldı
TÜİK açıkladı: Konut satışları eylülde yüzde 9,5 azaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin diplomasisi sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin diplomasisi sürüyor
Ana sayfaHaberler Spor

UEFA'dan Brüksel'deki saldırıda ölen 2 kişi anısına saygı duruşu kararı

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde, Belçika ile İsveç arasındaki karşılaşma öncesinde dün Brüksel'de yapılan silahlı saldırıda ölen 2 kişi anısına, bu geceki tüm EUR0 2024 eleme maçlarında bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ekim 2023 17:40, Son Güncelleme : 17 Ekim 2023 17:27
Yazdır
UEFA'dan Brüksel'deki saldırıda ölen 2 kişi anısına saygı duruşu kararı

UEFA'dan yapılan açıklamada, "Brüksel'de dün meydana gelen terör saldırısının iki kurbanı anısına, bu gece oynanacak tüm EUR0 2024 eleme maçlarında bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak." ifadeleri kullanıldı.

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde, Belçika ile İsveç arasındaki dün oynanan karşılaşma, terör saldırısı gerekçesiyle askıya alınmıştı. Maç başlamadan hemen önce Brüksel'de 2 İsveç taraftarının silahlı saldırı sonunda hayatını kaybetmesi nedeniyle ilk devresi tamamlanan Belçika ile İsveç arasındaki futbol karşılaşmasına devam edilmemişti.

Brüksel'de dün iki İsveçlinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının vurularak yakalanan şüphelisi, hastanede hayatını kaybetmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber