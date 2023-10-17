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TBMM Genel Kurulu toplandı

Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder:- "Hem iç güvenliğimizin hem dış güvenliğimizin en önemli sigortası adil bir barış, herkesin kendini içinde hissedebileceği demokratik bir düzlemdir"- AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin:- "Coğrafik bütünlüğe sahip ve başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti için bütün dünyanın çalışması gerekir"- CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal:- "Hükümet emekliyi de çalışan ve çalışmayan olarak ayırdı. Emekli çalışanın aldığı maaş yetse zaten çalışmayacak"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ekim 2023 17:49, Son Güncelleme : 17 Ekim 2023 17:29
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TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.

Önder, birleşimi açtıktan sonra yaptığı konuşmada, sürekli tekrar eden savaş ve çatışma koşullarının nefretin dizginlerinden boşalmasına yol açtığını, demokratik siyasetin imkanlarını bitirdiğini, barış içinde bir arada yaşamanın zeminini çökerttiğini söyledi.

Türkiye'nin, bölgenin ve dünyanın genel olarak barış tezkerelerine, barış kervanlarına ihtiyacı olduğunu dile getiren Önder, "Tarih içerisinde diğer yollar yeterince denendi. Her defasında önümüzdeki menzili uzatmak ya da barış zeminini tahrip etmekle sonuçlandı. Hem iç güvenliğimizin hem dış güvenliğimizin en önemli sigortası adil bir barış, herkesin kendini içinde hissedebileceği demokratik bir düzlemdir. Parlamentoların asli görevi söz kurmak, nizam kurmak olarak özetlenebilir. Bunun dışındaki yollar kendi asli görevini başka kurumlara devretmek anlamına geliyor." diye konuştu.

Önder, üç milletvekilinin gündem konuşmasının ardından siyasi partilerin grup başkanvekillerine söz verdi.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, bütün dünyanın İsrail'in soykırım hazırlıklarını izlediğini, ölen insan sayısının normal bir haber olarak karşılanır hale gelmesinden utanç duyduklarını kaydetti.

Avrupa ülkelerinin İsrail'e destek verdiğine işaret eden Şahin, "Bütün Batı ülkeleri haksız İsrail'e sahip çıkarken İslam İşbirliği Teşkilatı nerede? 'Filistin ve Kudüs meselesi bizim davamız değil' diyenler bu toprakların mahiyetinin farkında değil. Kudüs tarihi olarak bizim kutsalımız ve sahip çıkmamız gereken bir davadır. Mazlumlara sahip çıkacak Türkiye'den başka bir ülke yok. Derdimiz savaş değil barıştır. Biz barışı önceleyen bir medeniyetin temsilcileriyiz." ifadelerini kullandı.

Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "gözaltında kaybolan yakınlarını bulmak için 28 yıldır mücadele veren cumartesi annelerinin her hafta gözaltına alındığını" belirtti.

Beştaş, gözaltıların Anayasa ve hukuka aykırı olduğunu iddia etti.

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal ise emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere verilen 5 bin liralık ödemeye değinerek, "Hükümet emekliyi de çalışan ve çalışmayan olarak ayırdı. Emekli çalışanın aldığı maaş yetse zaten çalışmayacak. Mantık bu kadar basit ama bunu düşünmekten bile aciz bir iktidar var. Dünyada emeklileri arasında ayrım yapan tek ülke olarak tarihe geçtik, bu ayıp da size yeter." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına dikkati çekerek, Filistin konusunda dünyada bir mutabakat olduğunu, dünyanın bütün başkentlerinde insanların sokaklara çıkarak İsrail zulmüne itiraz ettiğini vurguladı.

İsrail'in Filistin'e karşı intikam çığlıklarıyla hiçbir kural ve savaş hukuku tanımadan çocukları, kadınları öldürdüğünü söyleyen Zengin, "Dünyanın bir yerinde böyle bir yara varsa hiçbir ülkenin bundan etkilenmemesi mümkün değil, herkes bundan etkileniyor. Bu sebeple bağımsız bir Filistin devletinin mutlaka kurulması gerekir. Bu çerçevede;1967 sınırlarının kabul edilmesi, egemen Filistin'in kabul edilmesi, coğrafik bütünlüğe sahip ve başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti için bütün dünyanın çalışması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Danışma Kurulunun önerisiyle Türk askerinin Irak ve Suriye'deki görev süresinin 2 yıl daha uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin görüşmelerine geçildi.

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