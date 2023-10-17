Diyanet İşleri Başkanlığı 40 ilçe müftüsü atayacak
Diyanet İşleri Başkanlığı, sözlü sınav sonucuna göre 40 ilçe müftüsü atayacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ekim 2023 17:29, Son Güncelleme : 17 Ekim 2023 17:30
Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, adayların yarın saat 23.55'e kadar tercih işlemlerini "https://dibbys.diyanet.gov.tr" adresinde yer alan "sınav işlemleri" menüsünden yapmaları gerekiyor.
Atamaya ilişkin bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alacak.