Milli Eğitim Bakanlığınca Eğitim Bilişim Ağı'nı zenginleştirme çalışmaları sürüyor
Milli Eğitim Bakanlığınca Eğitim Bilişim Ağı'nı zenginleştirme çalışmaları sürüyor
%10 indirimli Fiyatlarla Elektrikli Araç Kasko Teklifi Al
%10 indirimli Fiyatlarla Elektrikli Araç Kasko Teklifi Al
Sponsorlu İçerik
Diyanet İşleri Başkanlığı 40 ilçe müftüsü atayacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 40 ilçe müftüsü atayacak
Cevdet Yılmaz 12. Kalkınma Planı'nı Komisyon'a sundu
Cevdet Yılmaz 12. Kalkınma Planı'nı Komisyon'a sundu
Giresun'da doktor ve sağlık personeli, hasta yakınının saldırısına uğradı
Giresun'da doktor ve sağlık personeli, hasta yakınının saldırısına uğradı
Erdoğan paylaştı: 12'nci Kalkınma Planı tamamlandı, Meclise sunulacak
Erdoğan paylaştı: 12'nci Kalkınma Planı tamamlandı, Meclise sunulacak
Restoranlar da 'zam yapmama' kampanyasına destek verecek
Restoranlar da 'zam yapmama' kampanyasına destek verecek
Bakan Bolat paylaştı: Fahiş fiyatla mücadele için 1500 memur alınacak
Bakan Bolat paylaştı: Fahiş fiyatla mücadele için 1500 memur alınacak
Bakan Tekin: Çocuklarımızın önce ana dilini geliştirmesini istiyoruz
Bakan Tekin: Çocuklarımızın önce ana dilini geliştirmesini istiyoruz
MEB, milli sporculardan beden eğitimi öğretmeni ataması yaptı
MEB, milli sporculardan beden eğitimi öğretmeni ataması yaptı
Üniversitelerde mesleki öğretmen yetiştirme programları açılacak
Üniversitelerde mesleki öğretmen yetiştirme programları açılacak
Bakan Fidan: Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti kurulmalı
Bakan Fidan: Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti kurulmalı
Gayrimenkulde spekülatif fiyat hareketleri mercek altına alındı
Gayrimenkulde spekülatif fiyat hareketleri mercek altına alındı
Bahçeli: Hainlerden olduğu kadar AYM'den de davacı olacağız
Bahçeli: Hainlerden olduğu kadar AYM'den de davacı olacağız
Yeni Anayasa hedefinin çerçevesi 12. Kalkınma Planı'nda
Yeni Anayasa hedefinin çerçevesi 12. Kalkınma Planı'nda
AYM'den evlat edinmede 'yaş farkı şartına' hak ihlali kararı
AYM'den evlat edinmede 'yaş farkı şartına' hak ihlali kararı
2024 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi Meclis'e sunulacak
2024 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi Meclis'e sunulacak
TOKİ 42 ilde 462 arsayı açık artırmayla satışa sunacak
TOKİ 42 ilde 462 arsayı açık artırmayla satışa sunacak
Bakan Göktaş'tan halk otobüslerinin ücretsiz taşımama kararına açıklama
Bakan Göktaş'tan halk otobüslerinin ücretsiz taşımama kararına açıklama
Tarım Kredi Marketlerde yüzde 50 indirimin zararını Hazine mi karşılıyor?
Tarım Kredi Marketlerde yüzde 50 indirimin zararını Hazine mi karşılıyor?
KİT'lerin 2024 yatırım ve finansman programı yayımlandı
KİT'lerin 2024 yatırım ve finansman programı yayımlandı
Ücretsiz doğal gaz uygulaması mayısa kadar devam edecek
Ücretsiz doğal gaz uygulaması mayısa kadar devam edecek
MEB'in 20 dakika teneffüs kararına uzmanlar ne dedi?
MEB'in 20 dakika teneffüs kararına uzmanlar ne dedi?
5 büyük ildeki toplu taşıma projelerini Ulaştırma Bakanlığı üstlendi
5 büyük ildeki toplu taşıma projelerini Ulaştırma Bakanlığı üstlendi
Türkiye'den İsrail-Filistin konusunda garantörlük önerisi
Türkiye'den İsrail-Filistin konusunda garantörlük önerisi
Depremde yıkılan bankanın kasasındaki 2 milyon liralık altını bulunamadı
Depremde yıkılan bankanın kasasındaki 2 milyon liralık altını bulunamadı
Bütçe eylülde 129 milyar lira açık verdi
Bütçe eylülde 129 milyar lira açık verdi
'500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınacağı' iddialarına açıklama
'500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınacağı' iddialarına açıklama
TÜİK açıkladı: Konut satışları eylülde yüzde 9,5 azaldı
TÜİK açıkladı: Konut satışları eylülde yüzde 9,5 azaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin diplomasisi sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin diplomasisi sürüyor
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

AYM'den evlat edinmede yaş farkı şartına hak ihlali kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM) annesinin evlendiği ikinci eşi tarafından evlat edinilmesi talebi, aralarındaki yaş farkının 18'den az olması nedeniyle reddedilen kişinin başvurusunda, aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine karar verdi

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Ekim 2023 17:49, Son Güncelleme : 17 Ekim 2023 17:32
Yazdır
AYM'den evlat edinmede yaş farkı şartına hak ihlali kararı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, 1984 doğumlu B.V, 2006'da evlendiği F.K'nin 2000 doğumlu kızı Y.C'yi evlat edinmek için dava açtı. Geçirdiği trafik kazası nedeniyle baba olmasının mümkün olmadığını belirten B.V, Y.C'nin küçük yaştan itibaren kendi yanında olduğunu ve her türlü ihtiyacını karşıladığını, annenin evlat edinmesine rıza gösterdiğini ifade etti. Yargılama sonucu, "evlat edinilenin evlat edinenden en az 18 yaş küçük olması gerektiği" yönündeki yasal şart nedeniyle B.V'nin açtığı davanın reddine hükmedildi.

Aile hayatına saygı hakkının ihlali

Karar üzerine evlat edinilmek istenen Y.C, hak ihlali iddiasıyla Yüksek Mahkeme'ye başvurdu. AYM, Anayasa'nın 20. maddesinde güvence altına alınan aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine hükmetti. İhlalin kanundan kaynaklandığı tespitini yapan Yüksek Mahkeme, kararın TBMM'ye ve yeniden yargılama yapılmak üzere Balıkesir 1. Aile Mahkemesine gönderilmesine karar verdi.

Kararın gerekçesinden

AYM'nin kararında, başvurucunun çocukluk çağının büyük kısmını annesinin eşi olan B.V. ile geçirdiği, aralarında fiilen baba çocuk ilişkisi kurulduğu, başvurucunun B.V'yi ebeveyn olarak, B.V'nin de başvurucuyu çocuğu olarak benimsediği ifade edildi. Bu iradenin aksine bir tespitin bulunmadığı ve aile hayatı anlamında bir bağ kurulduğuna işaret edilen kararda, başvurunun "aile hayatına saygı hakkı" kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

Evlat edinme davalarında arada en az 18 yaş bulunması şartının birçok ülkede ve Türkiye'de kural olarak benimsendiği aktarılan kararda, bazı hukuk sistemlerinde bunun istisnai durumlarda esnetilebileceğinin hüküm altına alındığı ancak Türkiye'de buna imkan tanınmadığı belirtildi. Kararda, başvuruya konu olay kapsamında, yaş farkı konusunda hakime takdir yetkisi tanınması halinde aralarında makul bir yaş farkı bulunan tarafların fiilen var olan aile bağlarının hukuken de koruma altına alınabileceği değerlendirmesine yer verildi.

Çocuğun üstün yararının korunması ilkesine atıf

Bu türden bir korumanın mevcut kanuni düzenlemelerle mümkün olmayacağı belirtilen kararda, devlete yüklenen pozitif yükümlülükler kapsamında yasal düzenlemeye istisna getiren düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiği vurgulandı.

Yüksek Mahkeme'nin kararında, şu ifadeler yer aldı: "Mevcut durumda kesin ve genel kuralın hiçbir istisna içermediği görülmektedir. Kuralın kesin olması ve bazı dezavantajlı ya da daha fazla korunmayı gerektiren durumda olanlar yönünden istisnai düzenlemelere yer verilmemesi somut olayda olduğu gibi çocuğun üstün yararının korunması ilkesine ve aile hayatı ilişkilerine zarar vermektedir. Başvuruya konu olayda da başvurucunun ayrıksı durumunu ve haklı taleplerini kapsam dışında bırakan eksik bir düzenlemenin bulunduğu, mevcut mağduriyetin 4721 sayılı Kanun'un 308. maddesinde yer alan hükmün istisna içermemesinden kaynaklandığı değerlendirilmiştir. Açıklanan gerekçelerle Anayasa'nın 20. maddesinde güvence altına alınan aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber