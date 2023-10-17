Döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ekim 2023 18:18, Son Güncelleme : 17 Ekim 2023 18:19
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|27,8790
|27,8800
|27,9170
|27,9180
|Avro
|29,4030
|29,4040
|29,5280
|29,5290
|Sterlin
|33,8450
|33,9620
|34,0000
|34,1170
|İsviçre Frangı
|30,8360
|30,9900
|31,0210
|31,1770
|ANKARA
|ABD Doları
|27,8490
|27,9290
|27,8870
|27,9670
|Avro
|29,3630
|29,4430
|29,4880
|29,5680
|Sterlin
|33,7850
|33,9950
|33,9400
|34,1500