Mahkumun saldırdığı infaz ve koruma memuru yaralandı

Burdur'daki Yüksek güvenlikli cezaevinde dün akşam koğuşta sayım yapılırken hırsızlık suçundan cezasını çekmekte olan bir hükümlü bilinmeyen bir sebeple İnfaz Koruma Memuru İ.Y'a meyve bıçağı ile saldırarak ense kısmından yaraladı. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne gtürülen İnfaz Koruma Memurunun ensesine 15 dikiş atıldı. İ.Y. tedavisinin ardından ifade vermek üzere polis merkezine gitti.

Konuya ilişkin Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü geçmiş olsun mesajı paylaştı.