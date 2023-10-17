İzmir'de devrilen arazözün sürücüsü hayatını kaybetti
İzmir'in Selçuk ilçesinde, arazi çalışması sırasında devrilen arazözün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ekim 2023 18:34, Son Güncelleme : 17 Ekim 2023 18:35
Alınan bilgiye göre, Mehmet Sulubay (25) idaresindeki İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Selçuk Orman İşletme Şefliğine ait 35 E 8948 plakalı arazöz, Çamlık mevkisinde arazi çalışması sırasında şarampole devrildi.
Kazada sürücü Sulubay hayatını kaybetti.
Sulubay'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.