İsrail Gazze'deki bir hastaneyi bombaladı, 500 kişi öldü
İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısı 500'e yükseldiği bildirildi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ekim 2023 21:27, Son Güncelleme : 17 Ekim 2023 21:41
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, konuyla ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.
Kudra, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölü sayısının 500'e yükseldiğini söyledi.
Filistin Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, saldırıda en az 200 kişinin öldüğü kaydedilmişti.