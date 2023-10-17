Erdoğan'dan 'sivillerin bulunduğu hastaneyi vurması' hakkında açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail'in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir"
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ekim 2023 21:44, Son Güncelleme : 17 Ekim 2023 22:14
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail'in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir. Gazze'de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.