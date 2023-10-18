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Çalıştıkları bankayı dolandırdılar

İçişleri Bakanlığı'nın suç şebekelerine yönelik düzenlediği Kafes Operasyonları'nın İstanbul ayağına ilişkin detaylar netleşti. İstanbul polisi, Kovid-19 salgını sürecinde özel bir bankayı usulsüz kredi kullanarak 12 milyon lira zarara uğratan 22 çalışana operasyon düzenledi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 18 Ekim 2023 07:50, Son Güncelleme : 18 Ekim 2023 07:30
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Çalıştıkları bankayı dolandırdılar

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel bir bankanın Kovid-19 salgını döneminde usulsüz kredi kullandıran çalışanları hakkında yaptığı ihbar üzerine harekete geçti. Yapılan inceleme sonrası salgın sürecinde Esnaf Destek Paketi adı altında 25'şer bin liralık kredi ve kredi kartı kullandırılmasına ilişkin usulsüzlük yapıldığı belirlendi. Aralarında eski banka çalışanlarının da bulunduğu 22 şüpheliye operasyon düzenlenirken, şüphelilerin esnaflara usulsüz olarak geriye dönük vergi kaydı oluşturduğu ortaya çıktı.

YASA DIŞI KREDİ KULLANDIRDILAR

Şüphelilerin bu yolla gerçekte vergi mükellefi veya esnaf olmayanları vergi mükellefi yaparak yasadışı yollardan kredi kullandırdığı ve kredi kartı çıkardığı tespit edildi. Polisin çalışmasında kredi kullanma yeterliliği bulunmayan esnaf ve kişilerin banka çalışanı Ilgın C.'ye ulaşarak kredi kullanmak istediklerini belirttiği öğrenildi. Ilgın C.'nin de SGK hizmet dökümü, maaş bordrosu gibi sahte evraklar tanzim ederek çalıştığı banka üzerinden kredi çıkardığı ortaya çıkarıldı.

80 KİŞİYE USULSÜZ KREDİ

İlk çalışmada 80 kişiye usulsüzce kredi veren Ilgın C.'nin her krediden belirli bir oranda komisyon alarak haksız kazanç elde etti. Özel bankanın güncel enflasyon karşılığı olarak 12 milyon lira zarara uğrarken, Ilgın C.'nin çok sayıda usulsüz kredi kullandırdıktan sonra bankadaki işinden şüpheli bir biçimde ayrıldığı da belirlendi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon yapan ekipler, Ilgın C. ile usulsüz kredi kullanan 17 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerinde bulunmayan 5 şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.

Şahin Şen

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