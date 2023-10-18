Fiyatlar isteyince düşüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın indirim çağrılarına mobilya ve ev eşyası gibi birçok sektörün ardından zincir marketlerden de destek geldi. Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri başta olmak üzere bazı zincir marketlerde yapılan indirimler ve promosyonlar ile 200' ün üzerinde ürün indirime girdi. Ürünlerde yüzde 15 ila 50 arasında fiyat düşüşü gözlendi. Ayrıca marketler ekim ve kasım ayı boyunca 10 bini aşkın ürün kaleminde indirimlerini uygulamaya devam edecek.

TEMEL İHTİYAÇ ÜRÜNLERİ BAŞI ÇEKİYOR

İndirimler özellikle her hanede tüketilen temel ürünleri kapsıyor. Kampanyalar sonucunda deterjan 140 TL'den 90 TL'ye inerek yüzde 35 indirim olurken, tost peyniri 179 TL'den 105 TL'ye inerek yüzde 41 indirim gördü. Yumuşatıcı yüzde 50 indirim ile 83,50 TL'den 41 TL'ye ve süzme peynir yüzde 27 indirim ile 130 TL'den 94 TL'ye düşmüş durumda. Tuvalet kağıdı, diş macunu, yumurta, salça ve benzeri ürünlerde yüzde 50'yi bulan indirimler gerçekleşti.

BİRÇOK SEKTÖRE YAYILDI

İndirim çağrılarının yapılmasının ardından ticaret odaları, Türkiye İhracatçılar Meclisi, sanayi odaları, 61 ihracatçı birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve birçok farklı odadan destek geldi ve üyelerine indirim yapması talebi iletildi. Desteklerin artması ile birlikte gıdadan elektroniğe, mobilyadan inşaata birçok farklı sektörden indirimlerin artması da bekleniyor.

Spekülatif ilanlar mercek altında

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, emlak piyasasında manipülatif fiyat oluşumuna yol açan satılık konut ilanlarına yönelik inceleme ve denetimlere başlandığını belirtti. Otomotiv sektöründe de son dönemde yaşanan fahiş fiyat artışları ve stokçulukla mücadele edilmesi için birçok adım atıldığını söyleyen Bolat, otomotiv sektöründeki fırsatçılara bu yıl, yaklaşık 222 milyon lira idari para cezası uygulandığını dile getirdi.

İLAVE TEDBİRLER UYGULANABİLİR

Otomotiv sektöründe adil ve istikrarlı bir piyasa yapısını yeniden tesis etmeye yönelik çalışmaların titizlikle yürütüldüğünün altını çizen Bolat, ihtiyaç duyulması halinde, ilave tedbirlerin de hayata geçirileceğini belirtti. Bakan Bolat, 1 Kasım 2023 tarihi itibarıyla platformlarda ilan verenlerin kimlik ve yetki doğrulaması yapma yükümlülüğünün getirileceğini anımsattı.

ÇİMENTODA İNCELEME DEVAM EDİYOR

Çimento ve diğer sektörlere ilişkin devam eden çalışmalara ilişkin bilgi de veren Bolat, şunları kaydetti:

"Fahiş fiyat artışı ve serbest rekabeti bozan kartelleşme iddialarına yönelik, ilişkili kurumumuz Rekabet Kurumu ile birlikte Bakanlığımız müfettişlerince çimento sektörüne yönelik incelemelerimiz devam etmektedir. Çimento sektörünün yanı sıra olağanüstü hal, afet ve dalgalanma dönemleri ile diğer acil durumlarda üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından satışa sunulan ve kamunun beslenme, sağlıklı yaşama ve korunma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için zorunlu olan mal ve hizmetlerin bulunduğu bütün sektörleri Bakanlık olarak yakından takip etmekteyiz."

Ali Kürşat Büyükada