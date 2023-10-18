İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 3 bin 300 kişi öldü

Sağlık Bakanı Mey Keyle, Ramallah'ta düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırıların bilançosuna ilişkin bilgi verdi.

İsrail'in hava saldırılarının devam etmesinin yanı sıra Gazze Şeridi'ndeki "feci insani durum" nedeniyle verilerin ancak yaklaşık olarak açıklanabildiğini anlatan Keyle, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının en az 3 bin 300'ü aştığını, yaralı sayısının ise 13 binin üzerine çıktığını bildirdi.

Gazze Şeridi'nde ciddi bir ilaç sıkıntısı ve hastanelere ulaşımda büyük bir sorun olduğunu kaydeden Keyle, su kesintileri ve kanalizasyon sisteminin bozulmasının, bulaşıcı hastalıkların yayılma riskini artırdığına dikkati çekti.

Keyle, İsrail'in El-Ehli Baptist Hastanesine hava saldırı düzenlemesini kınayarak, İsrail saldırısında yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

İsrail'in hastane saldırısından kendisini aklayamayacağını vurgulayan Keyle, İsrail'den hesap sorulmasını istedi.

İsrail'in dün akşam saatlerinde Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda en az 500 kişi hayatını kaybetmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığı daha önceki açıklamasında İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin kişinin öldüğünü, 12 bin 500 kişinin yaralandığını duyurmuştu.