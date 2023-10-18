Tarım Kredi Kooperatifi indirimlerine vatandaşlardan tepki: Böyle indirim mi olur?
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Ekim 2023 09:43, Son Güncelleme : 18 Ekim 2023 09:44
Türkiye genelinde 81 ildeki 3 bini aşkın Tarım Kredi Kooperatif marketinde
mevcut indirimlere ek olarak fiyatlarda yüzde 50'ye varan indirim kampanyası
bugün başladı. İndirimler ise nohut, mercimek, salça, çay, un, üt, peynir, pirinç
gibi temel ihtiyaç ürünlerini ve kağıt peçete, kağıt havlu deterjan, sabun gibi
temizlik ürünlerini kapsadı.
Tarım Kredi Kooperatifi mağazalarına gelen vatandaşlar fiyatları yine uygun bulmadı. Bugün başlayan indirim kampanyası, 2 Kasım tarihine kadar devam edeceği belirtildi.