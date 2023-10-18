Tarım Kredi Kooperatifi indirimlerine vatandaşlardan tepki: Böyle indirim mi olur?

Türkiye genelinde 81 ildeki 3 bini aşkın Tarım Kredi Kooperatif marketinde mevcut indirimlere ek olarak fiyatlarda yüzde 50'ye varan indirim kampanyası bugün başladı. İndirimler ise nohut, mercimek, salça, çay, un, üt, peynir, pirinç gibi temel ihtiyaç ürünlerini ve kağıt peçete, kağıt havlu deterjan, sabun gibi temizlik ürünlerini kapsadı.



Tarım Kredi Kooperatifi mağazalarına gelen vatandaşlar fiyatları yine uygun bulmadı. Bugün başlayan indirim kampanyası, 2 Kasım tarihine kadar devam edeceği belirtildi.