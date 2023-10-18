Brent petrolün varil fiyatı 91,33 dolar

Memurun fazla mesai ücreti 2024'te yüzde 87 artacak
Memurun fazla mesai ücreti 2024'te yüzde 87 artacak
%10 indirimli Fiyatlarla Elektrikli Araç Kasko Teklifi Al
%10 indirimli Fiyatlarla Elektrikli Araç Kasko Teklifi Al
Sponsorlu İçerik
Sınıf geçmede Türkçe puanının 70'e çıkarılmasının gerekçesi açıklandı
Sınıf geçmede Türkçe puanının 70'e çıkarılmasının gerekçesi açıklandı
Okulların 2024 yılı pansiyon ücretleri belirlendi
Okulların 2024 yılı pansiyon ücretleri belirlendi
AYM: Uzlaşma sağlanan suçlara ilişkin tazminat davası açılamaması Anayasaya aykırı
AYM: Uzlaşma sağlanan suçlara ilişkin tazminat davası açılamaması Anayasaya aykırı
Depremde 134 kişinin öldüğü site statik projeden farklı yapılmış
Depremde 134 kişinin öldüğü site statik projeden farklı yapılmış
Dolar 28 lirayı geçerek rekor kırdı
Dolar 28 lirayı geçerek rekor kırdı
İllere göre ara tatil uygulaması mı geliyor
İllere göre ara tatil uygulaması mı geliyor
Meteoroloji'den 14 ile 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
Meteoroloji'den 14 ile 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
Okullara 'performans' karnesi geliyor
Okullara 'performans' karnesi geliyor
Bütçe Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu
Bütçe Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu
Erdoğan'dan 'sivillerin bulunduğu hastaneyi vurması' hakkında açıklama
Erdoğan'dan 'sivillerin bulunduğu hastaneyi vurması' hakkında açıklama
İsrail Gazze'deki bir hastaneyi bombaladı, 500 kişi öldü
İsrail Gazze'deki bir hastaneyi bombaladı, 500 kişi öldü
Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresi TBMM'de kabul edildi
Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresi TBMM'de kabul edildi
Milli Eğitim Bakanlığınca Eğitim Bilişim Ağı'nı zenginleştirme çalışmaları sürüyor
Milli Eğitim Bakanlığınca Eğitim Bilişim Ağı'nı zenginleştirme çalışmaları sürüyor
Diyanet İşleri Başkanlığı 40 ilçe müftüsü atayacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 40 ilçe müftüsü atayacak
Cevdet Yılmaz 12. Kalkınma Planı'nı Komisyon'a sundu
Cevdet Yılmaz 12. Kalkınma Planı'nı Komisyon'a sundu
Giresun'da doktor ve sağlık personeli, hasta yakınının saldırısına uğradı
Giresun'da doktor ve sağlık personeli, hasta yakınının saldırısına uğradı
Erdoğan paylaştı: 12'nci Kalkınma Planı tamamlandı, Meclise sunulacak
Erdoğan paylaştı: 12'nci Kalkınma Planı tamamlandı, Meclise sunulacak
Restoranlar da 'zam yapmama' kampanyasına destek verecek
Restoranlar da 'zam yapmama' kampanyasına destek verecek
Bakan Bolat paylaştı: Fahiş fiyatla mücadele için 1500 memur alınacak
Bakan Bolat paylaştı: Fahiş fiyatla mücadele için 1500 memur alınacak
Bakan Tekin: Çocuklarımızın önce ana dilini geliştirmesini istiyoruz
Bakan Tekin: Çocuklarımızın önce ana dilini geliştirmesini istiyoruz
MEB, milli sporculardan beden eğitimi öğretmeni ataması yaptı
MEB, milli sporculardan beden eğitimi öğretmeni ataması yaptı
Üniversitelerde mesleki öğretmen yetiştirme programları açılacak
Üniversitelerde mesleki öğretmen yetiştirme programları açılacak
Bakan Fidan: Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti kurulmalı
Bakan Fidan: Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti kurulmalı
Gayrimenkulde spekülatif fiyat hareketleri mercek altına alındı
Gayrimenkulde spekülatif fiyat hareketleri mercek altına alındı
Bahçeli: Hainlerden olduğu kadar AYM'den de davacı olacağız
Bahçeli: Hainlerden olduğu kadar AYM'den de davacı olacağız
Yeni Anayasa hedefinin çerçevesi 12. Kalkınma Planı'nda
Yeni Anayasa hedefinin çerçevesi 12. Kalkınma Planı'nda
AYM'den evlat edinmede 'yaş farkı şartına' hak ihlali kararı
AYM'den evlat edinmede 'yaş farkı şartına' hak ihlali kararı
2024 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi Meclis'e sunulacak
2024 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi Meclis'e sunulacak
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Ekonomi

Brent petrolün varil fiyatı 91,33 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 91,33 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ekim 2023 10:00, Son Güncelleme : 18 Ekim 2023 10:01
Yazdır
Brent petrolün varil fiyatı 91,33 dolar

Dün 91 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 89,90 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.46 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,59 artışla 91,33 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 86,98 dolardan alıcı buldu.

Dün İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu 500 kişi hayatını kaybetti. Saldırı dünya genelinde büyük tepki toplarken, İsrail-Filistin çatışmasının bölgeye yayılabileceği ve petrol arzını olumsuz etkileyebileceği endişeleri fiyatlar üzerinde etkili oluyor.

Beyaz Saray, ABD, Mısır ve Filistin'in katılımıyla Ürdün'de planlanan dörtlü zirvenin, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın, Gazze'deki hastaneye yapılan saldırıdan sonra 3 gün yas ilan etmesi nedeniyle tarafların "ortak kararı" ile iptal edildiğini öne sürdü.

Daha önce ABD Başkanı Joe Biden'ın, bugünkü İsrail ziyaretinin ardından Ürdün'e giderek Kral 2. Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşeceği duyurulmuştu.

Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre 4 milyon 383 bin varil düşüş tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 1 milyon 267 bin varil azalacağı yönündeydi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi stok verileri ise bugün açıklanacak.

Brent petrolde teknik olarak 92,11 ile 93,05 dolar aralığının direnç, 91,17 ile 90,23 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber