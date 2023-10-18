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Sazan sarmalı tuzağına düştü, 365 bin TL'sini kaptırdı

Kahramanmaraş'ta otomobil almak isteyen vatandaş, 'Sazan sarmalı' tuzağına düşerek, 365 bin TL'sini dolandırıcılara kaptırdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Ekim 2023 10:13, Son Güncelleme : 18 Ekim 2023 11:06
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Sarmal dolandırıcılığı, hem alıcı hem de satıcı rolü yapan dolandırıcın, birden fazla kişiyi dolandırdığı yöntem olarak biliniyor. Son dönemlerde artan bu dolandırıcılık yönetiminin ağına Kahramanmaraş'ta yaşayan Cengiz Berberoğlu isimli vatandaş da düştü. Otomobil almak için ilan sitelerine bakan Berberoğlu, Gaziantep'te beğendiği otomobili satın almak için yola çıktı. Aracın satışı için Berberoğlu ile anlaşma sağlayan dolandırıcı C.T., kendisinin kaza yaptığını devir işlemleri için başka bir akrabası olduğunu söylediği D.A.'yı yönlendirdi. Şüpheli şahıs C.T., satış işlemi sırasında telefon ile sürekli irtibatta olduğu Cengiz Berberoğlu'na güven aşıladı ve aracın satış bedelini kendi hesaplarına yatırmasını istedi.

Bir anlık dalgınlığa yenilen Berberoğlu, şüpheli C.T.'nin hesabına 365 bin TL'yi yatırdı. Parayı yatırdıktan sonra ortadan kaybolan D.A.'yı arayıp bulamayan ve daha sonra C.T.'nin telefonlarına ulaşamayan Dervişoğlu, dolandırıldığını anladı.

"Adama güvendim"

Şahısların sürekli kendisine güven aşıladıklarını ifade eden Cengiz Berberoğlu, "Bundan yaklaşık 1 buçuk ay önce Gaziantep'te pazarlık yapmış olduğumuz bir araca gittik, dolandırıcı ile telefonda pazarlık yaptık. Pazarlığı bitirip Gaziantep'te devir alıp para ödemek kaydıyla gittik. Gaziantep'te eksper yaptırdık ve daha sonra notere geçtik. Noterde satış işlemleri başladı ama telefonda bana kaza yaptığını, bu pazarlık aşamasında bana devrini üstüme alamıyorum, devir sahibi benim akrabam onun adına alınmasını söyledi. Bu arada da ben arabanın fotoğraflarını, videolarını, ruhsatını istedim, hasar kaydı ve pert kaydına bakmak amaçlı. Şahıs da yollayınca ister istemez art niyet düşünmeğim için bu adama güvendim. Hatta telefonda da devir sahibi başka, hesaba atacağım şahıs başka dedim. Devir almadan hesaba para atmam dedim devir alacağımız vakit, şahıs beni telefonda hiç boş bırakmadı. Karşımdaki şahsa diyemedim araç senin mi diye soru sorma zamanı tanımadı bana. Noterin içinde telefon çekmiyor diye beni noterden uzaklaştırdı. Bu arada beni nasıl etti ise ben bir şeye geldim ve hesabına parayı attım" diye konuştu.

"Devir almadan hiç kimseye 1 kuruş ödeme yapmasınlar"

Diğer vatandaşların bu tuzağa düşmemeleri için tavsiyede bulunan Berberoğlu, "Bizim 365 bin TL'miz gitti. Allah ona yedirmesin. Benim gibi dürüst bir vatandaşın parasını dolandırdı. Başkalarını da dolandırmalarını istemiyorum. Vatandaşlara önerim, kesinlikle noterde bilmedikleri ve şüphelendikleri biri ise noter havuzuna atsınlar parayı. Kesinlikle devir almadan hiç kimseye 1 kuruş ödeme yapmasınlar" diye konuştu.

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