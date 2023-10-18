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Altının gramı 1.745 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.745 lira seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ekim 2023 10:19, Son Güncelleme : 18 Ekim 2023 11:09
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Altının gramı 1.745 lira seviyesinden işlem görüyor

Dün altının ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,53 artışla 1.728 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla yüzde 1 primle 1.745 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2.870 liradan, cumhuriyet altını 11.730 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,7 yükselişle 1.937 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, küresel piyasalarda artan jeopolitik risklerin yatırımcıları temkinli davranmaya yönlendirdiğini belirterek, artan risk algısının güvenli liman varlıklara olan talebi desteklediğini ifade etti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikalarına ilişkin belirsizliklerin de varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu aktaran analistler, enflasyon endişeleriyle yükselen tahvil faizlerinin altının ons fiyatındaki yükseliş eğilimini sınırladığını söyledi.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de konut başlangıçları, inşaat izinleri ve Fed'in Bej Kitap Raporu ile birlikte İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.950 ve 1.960 doların direnç, 1.930 ve 1.910 doların destek konumunda olduğunu bildirdi.

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