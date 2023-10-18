Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ekim 2023 10:28, Son Güncelleme : 18 Ekim 2023 10:29
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristin Türk Silahlı Kuvvetlerince etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Açıklamada, "Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale etmeye devam ediyoruz." ifadesi kullanıldı.