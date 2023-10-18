Okulların 2024 yılı pansiyon ücretleri belirlendi

AA muhabirinin 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden yaptığı derlemeye göre, pansiyon ücretleri ilköğretim kurumları ve ortaöğretim okullarında gelecek yıl 27 bin 900 liraya yükselecek.

Mesleki-teknik okul ve kurumlar ile 3308 sayılı Kanun kapsamında olan okulların pansiyon ücretleri de 31 bin 300 liraya çıkacak.

İlköğretim kapsamındaki özel eğitim okullarında söz konusu ücretler 37 bin 600 lira olacak.

2024 bütçe teklifiyle belirlenen pansiyon ücretleri şöyle: