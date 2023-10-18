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Beyaz Saray: Biden, Tel Aviv ziyaretinde İsrail'e zor sorular soracak

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Tel Aviv'e yapacağı ziyarette, "gerçek bir dost olarak" İsrailli liderlere "zor sorular" yönelteceğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ekim 2023 11:20, Son Güncelleme : 18 Ekim 2023 11:21
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Beyaz Saray: Biden, Tel Aviv ziyaretinde İsrail'e zor sorular soracak

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden, Tel Aviv'e yapacağı ziyaret kapsamında İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail'in savaş kabinesiyle görüşecek.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Biden'ın ziyareti sırasında, "İsrail'in gerçek dostu olarak" bölgedeki durumla ilgili bilgiler alacağını, İsrail'in hedefleri ve gelecek planlarına ilişkin görüşmeler yapacağını açıkladı.

Kirby, Biden'ın İsrailli liderlere "zor sorular" yönelteceğini ancak üslubunun, "tehditkar veya düşmanca değil, gerçek bir dost" gibi olacağının altını çizdi.

Biden'ın, var olan gerilimin ilerlemesini istemediklerini vurgulayacağını kaydeden Kirby, "ulus veya terörist gruplar fark etmeksizin" gerilimi artıracak her türlü aktöre engel olmak istediklerini belirtti.

Beyaz Saray: Hamas saldırılarında 31 Amerikalı öldü

Öte yandan Kirby, İsrail-Filistin çatışmaları sırasında 31 ABD vatandaşının hayatını kaybettiğini, 13'ünün ise halen kayıp olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için diplomatik çabalarına da dikkati çeken Kirby, bölgeye yardım ulaştırma konusunda iyimser olduklarını söyledi.

Kirby, Biden'ın dönüş yolunda, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile telefon görüşmesi yapmayı planladığını sözlerine ekledi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 304'ü asker 1405 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin kişinin öldüğünü, 12 bin 500 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 62 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda 8 Hizbullah, 2 İslami Cihat üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

Son olarak, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda en az 500 kişi hayatını kaybetmişti.

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